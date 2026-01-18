Polémica, espectáculo y una final de Copa Africana de Naciones histórica este 2026

La final de la Copa Africana de Naciones del 2026 fue perfecta. Senegal, el equipo con más jugadores en Europa y con una selección impresionante, se enfrentó a Marruecos, la sorpresa del Mundial de 2022 que busca afianzar su generación dorada, en un partido que se definió por detalles mínimos, pero extremadamente significativos.

Sí, Senegal se impuso 1-0 a Marruecos, con un gol de Pape Gueye en tiempo extra; sin embargo, para llegar a esto tuvimos que vivir un partido lleno de grandes emociones, tensión y, para algunos, incluso intervención divina.

Jugadores abandonaron el campo en protesta

Sin duda, Senegal y Marruecos son los mejores equipos de África, por lo que su partido fue intenso durante 90 minutos. No hubo gol en el tiempo regular, pero sí existieron dos jugadas en los últimos segundos del encuentro que lo cambiaron todo: gol anulado a Senegal y un penal a favor de Marruecos tras una falta en un tiro de esquina.

La polémica era muy grande, ya que Marruecos era local y el gran favorito para ganar, por lo que los jugadores de Senegal estaban seguros que el arbitraje los favoreció y por eso marcó ese penal y les anularon un gol legítimo, sin embargo, el técnico senegales, Pepe Thiaw, pidió a sus jugadores salir de la cancha como protesta por la decisión arbitral.

Más de la mitad del equipo se fue a los vestidores, y parecía que no iban a regresar, sin embargo, el capitán e histórico jugador, Sadio Mané, mostró su jerarquía y fue por ellos, convenciéndolos de que tenían que salir a la cancha y afrontar la situación, "Tenemos que jugar como hombres", dijo.

Luego de 22 minutos de agregado, Brahim Díaz fue el encargado de cobrar el penal para Marruecos, sin embargo, Mendy logró una atajada histórica, que los senegaleses celebraron como el mismo título. El arquero celebró mirando al cielo, asegurando que fue "justicia divina".

Golazo para definir la final de la Copa Africana de Naciones

Comenzó el tiempo extra y Senegal tenía el mejor momento anímico. El mismo Mané tomó el balón en media cancha y asistió a Pape Gueye, quien avanzó al área, disparó de pierna zurda y con un auténtico cañón, fusiló a Bono para lograr el 1-0 que, al final, fue el resultado definitivo.

pic.twitter.com/sGqtTHxy24 — Noite de Copa (@Noitedecopa) January 18, 2026

