Bo Nix queda fuera tras la épica victoria de Denver ante Buffalo; esperan rival para final de la AFC

Los Denver Broncos vivieron una noche histórica el sábado 17 de enero al conseguir su victoria más importante en una década, tras imponerse 33-30 a los Buffalo Bills de Josh Allen en tiempo extra.

Sin embargo, la euforia duró poco: horas después del triunfo, el equipo confirmó la grave lesión de su mariscal de campo titular, Bo Nix, quien quedó descartado para el resto de la temporada de la NFL .

HC Sean Payton announced that QB Bo Nix fractured a bone in his ankle on the second-to-last play of the game and will miss the rest of the season.



We got your back, 🔟. 🧡 pic.twitter.com/zOGVjxAV5r — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Bo Nix, fuera por el resto de la campaña

El entrenador en jefe Sean Payton informó que Nix sufrió una fractura en el tobillo derecho durante los minutos finales del encuentro. La lesión ocurrió en un acarreo corto en el que fue detenido por el safety Cole Bishop. Aunque el quarterback terminó la serie y participó en las jugadas decisivas, el diagnóstico posterior fue contundente.

Nix será operado el martes 20 de enero en Birmingham, Alabama, lo que pone fin a una temporada histórica para el mariscal de segundo año, quien llevó a Denver al primer puesto de la Conferencia Americana con marca de 15-3.

“Celebramos la temporada por él”, declaró Payton ante los medios al terminar el partido. “Es un tipo duro y este equipo sabrá levantarse para el siguiente reto”.

Jarrett Stidham tomará el control de los Broncos

Con la baja de Nix, los Broncos confiarán en el suplente Jarrett Stidham para disputar el juego por el campeonato de la AFC. Stidham apenas participó en una jugada durante la temporada regular, pero Payton aseguró que el equipo confía plenamente en él.

“Stiddy está listo. Es un quarterback que podría ser titular en varios equipos de esta liga”, afirmó el entrenador.

Stidham cuenta con experiencia limitada en la NFL: ha disputado 20 partidos en seis temporadas, con cuatro aperturas y una victoria como titular.

Un cierre dramático ante Buffalo

Antes del impacto de la noticia, Denver celebraba su primera victoria en playoffs en diez años. El pase a la final se selló gracias a una intercepción de Ja’Quan McMillian en tiempo extra, cuando Buffalo estaba en posición de gol de campo para ganar el partido.

La jugada fue revisada y validada por los oficiales, quienes determinaron que el receptor Brandin Cooks no completó el proceso de la recepción, otorgando así la posesión a Denver.

¿A quién esperan los Broncos en la final de la Conferencia Americana?

Los Broncos ahora se preparan para disputar la Final de la Conferencia Americana, donde esperan al ganador del duelo entre los New England Patriots y los Houston Texans. El encuentro definirá al representante de la AFC en el Super Bowl.

Denver llega con confianza, pero también con el desafío mayúsculo de adaptarse sin su quarterback estrella en el momento más importante de la temporada.

