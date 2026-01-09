‘Chucky’ Lozano se queda sin equipo antes del Mundial 2026; anuncian su salida del San Diego FC

Hirving ‘Chucky’ Lozano oficialmente deberá buscar equipo para este 2026, pues recientemente el director deportivo del San Diego FC, Tyler Heaps, confirmó que el atacante mexicano no entra en planes del equipo de la MLS para la temporada que está próxima a iniciar en los Estados Unidos (EUA).

Fue en plena conferencia de prensa, que el directivo del recién debutante en el futbol de EUA señaló que el canterano del Pachuca deberá buscar nuevo equipo para la siguiente temporada, esto tras una consulta junto al cuerpo técnico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Confirman que Hirving ‘Chucky’ Lozano saldrá del San Diego FC

De acuerdo con lo mencionado por el directivo del club de la MLS, el ‘Chucky’ Lozano no entra en planes por motivos deportivos, esto debido a que se busca una nueva estructura en el ataque del San Diego FC a pesar de los números que registró el mexicano en el 2025.

"Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera. Se habló desde los dueños, los líderes, Mikey y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel. Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución”, señaló Tyler Heaps.

San Diego FC head coach Mikey Varas on the breaking news that Mexican international Hirving “Chucky” Lozano is OUT. pic.twitter.com/TunriF4F8V — SanDiego.Futbol (@SanDiego_Futbol) January 9, 2026

¿A qué equipos podría llegar Hirving Lozano?

El anuncio de la salida de Hirving Lozano del San Diego FC llegó en uno de los peores momentos para el futbolista, pues apenas a finales del 2025 volvió a ser considerado por Javier Aguirre para representar a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Por ello, las opciones del ‘Chucky’ se reducen a buscar acomodo dentro de la misma MLS o bien, en la Liga MX o Europa, sin embargo su alto salario como jugador franquicia con San Diego podrían complicar cualquier movimiento en este mercado invernal.

Números del ‘Chucky’ Lozano con el San Diego FC

Hirving ‘Chucky’ Lozano fue anunciado como refuerzo del San Diego FC en 2024, sin embargo, fue hasta el inicio de la temporada 2025 de la MLS que el mexicano debutó con el conjunto debutante en el futbol norteamericano.

Desde que llegó al futbol de la MLS, el mexicano aportó con un total de 11 goles y nueve asistencias en los 34 partidos que disputó en la temporada debut del San Diego FC.

El ‘Chucky’ Lozano se despide de Europa y del PSV; su futuro estará en Estados Unidos y la MLS

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.