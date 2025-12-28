Entrenador de futbol Fernando Martín muere junto a sus hijos en naufragio, ya encontraron los restos del bote

Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B y tres de sus hijos menores de edad, murieron luego de que el barco turístico en el que viajaban en Indonesia se hundiera.

La noticia de la tragedia provocó un gran impacto en el mundo del futbol, pues aunque continúan las labores de búsqueda, los restos de la embarcación ya fueron encontrados.

¿Qué se sabe del naufragio en Indonesia?

El barco turístico KM Putri Sakinah en el que viajaban se hundió frente a la isla de Padar, Indonesia el viernes 27 de diciembre. En las cercanías se encontraron chalecos salvavidas y tablones de madera de la parte superior del bote.

El barco se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en aguas de Labuan Bajo, providencia de Nusa Tenggara Oriental. En la embarcación había tripulación y un guía turístico.

¿Hubo sobrevivientes?

Hasta el momento siete personas ha sido rescatadas, entre ellas la esposa de Fernando Martín y su hija, también menor de edad. Ellas lograron sobrevivir porque aparentemente se ubicaban en la parte más alta del barco y al partirse la embarcación fueron lanzadas al mar, sin embargo, el entrenador y sus hijos quedaron aparentemente atrapados en el camarote y no pudieron salir.

Valencia y el Real Madrid se despiden del entrenador

En un comunicado, el Valencia CF dijo estar profundamente consternado por la tragedia de barco en Indonesia. Además, envió su apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros en "este momento tan difícil para todos".

Por su parte el Real Madrid mostró su inmensa consternación por lo ocurrido y expresó sus condolencias a la esposa de Fernando, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles.

"Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz", se lee en su comunicado .

