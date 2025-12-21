inklusion.png Sitio accesible
Resultados Guerra de Titanes 2025: Rey Mysterio, Penta y la locura en la estelar de AAA

Entre intervenciones de Omos y el regreso de leyendas, AAA y WWE sacudieron la arena en una noche que marca un antes y un después para la lucha libre.

Guerra de Titanes 2025
¿Te lo perdiste? Así se vivió Guerra de Titanes 2025|WWE | X
Notas,
Deportes

Escrito por:  Ximena Ochoa

Guerra de Titanes 2025 no fue un evento ordinario, sino una declaración de intenciones. AAA mostró músculo creativo y operativo en Guadalajara, Jalisco, con una función que combinó cruces impensados, figuras internacionales y la esencia más pura de la lucha libre mexicana.

La colaboración con WWE se sintió como un impulso global, pero sin borrar la identidad que conecta con el público mexicano: espectáculo, emoción y personajes que trascienden el ring.

Resultados oficiales de Guerra de Titanes AAA 2025

  • La Parka & Octagón Jr. derrotaron a Bravo Americano & Rayo Americano, Mr. Iguana & Niño Hamburguesa y LWO
  • Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) venció a Ethan Page y retuvo el Campeonato Latinoamericano AAA
  • Psycho Circus derrotaron a The Wyatt Sicks en una lucha extrema
  • Laredo Kid (c) venció a Je’Von Evans y Jack Cartwheel y retuvo el Campeonato Crucero AAA
  • Faby Apache, Lola Vice & Natalya derrotaron a Las Tóxicas
  • Hijo del Vikingo venció a Dragón Lee con ayuda de Omos
  • Rey Mysterio & Rey Fénix derrotaron a Dominik Mysterio & El Grande Americano con intervención de Penta

A días de debutar en Wrestlemania 41, Penta Zero Miedo habló en exclusiva con adn40

Un inicio que prendió la arena

Desde las primeras luchas, el ambiente fue eléctrico. La afición respondió a cada movimiento con ovaciones constantes, demostrando que estaba ante una noche especial.

Hubo espacio para la comedia, con Mr. Iguana robándose reflectores, mientras que para la nostalgia, con La Parka poniendo a bailar a toda la arena. Cada combate aportó algo distinto y mantuvo el ritmo alto.

Campeonatos defendidos con autoridad

La noche avanzó con enfrentamientos cada vez más intensos. El Hijo de Dr. Wagner Jr. dejó claro por qué es uno de los rostros fuertes de AAA al retener el Campeonato Latinoamericano tras un reinicio de lucha que elevó la tensión.

Por su parte, Laredo Kid volvió a demostrar que el Campeonato Crucero está en buenas manos con una defensa llena de velocidad y riesgo.

Extremo, rivalidades y lucha femenil

El caos se apoderó del ring con la lucha extrema entre Psycho Circus y The Wyatt Sicks, un combate sin descalificaciones que incluyó mesas, kendo y golpes brutales.

En contraste, la división femenil ofreció una lucha de alto nivel, donde Faby Apache, Lola Vice y Naty impusieron experiencia y trabajo en equipo ante Las Tóxicas, consolidando una rivalidad que sigue creciendo.

Vikingo, Dragon Lee y un mensaje claro

El duelo entre Hijo del Vikingo y Dragón Lee fue una auténtica guerra, llena de intensidad y movimientos espectaculares. La intervención de Omos sorprendió al público y dejó claro que en esta nueva etapa de AAA cualquier cosa puede pasar.

Una estelar de película

El cierre fue simplemente redondo. Rey Mysterio y Rey Fénix unieron fuerzas frente a Dominik Mysterio y El Grande Americano en una lucha cargada de simbolismo: padre contra hijo, tradición contra provocación.

La aparición de Penta hizo explotar a la arena y el desenlace, con 619, lances y reversiones, fue ovacionado de pie.

