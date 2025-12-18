¿Se pierde el Mundial de 2026? Santiago Giménez es operado del tobillo

La lesión de Santiago Giménez en su tobillo derecho fue mucho más grave de lo que el mismo jugador imaginaba. Según sus propias declaraciones, era una molestia que acrreó desde hace meses, pero que decidió tratar hasta que fue insoportable. La rehabilitación tradicional no le funcionó y tuvo que ser operado el jueves 18 de diciembre.

El cuerpo médico del AC Milán, su club actual, decidió que la única solución era la cirugía, para que pueda regresar a las canchas en el 2026. Sin embargo, el problema para el 'Bebota' es que una intervención así podría poner en riesgo su participación en el compromiso deportivo más importante del próximo año: El Mundial de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lesión y tiempo de recuperación de Santiago Giménez

El artillero mexicano de 24 años sufría de una lesión crónica en el tobillo, de la cual el cuerpo médico del Milán no dio especificaciones. Sin embargo, tras fracasar en los trabajos de rehabilitación, han optado por la cirugía.

El tiempo estimado de recuperación es de dos meses, por lo que Giménez podrá reincorporarse a los entrenamientos hasta mediados de febrero del 2026, con la ilusión de que pueda volver a competir desde la primera semana de marzo.

Esto lo deja con el tiempo justo para ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana y subirse a la Copa del Mundo, lo cual no será una tarea sencilla, porque primero tendrá que volver a recuperar minutos con su club, el AC Milán , además de que llegará en una etapa de la temporada en donde los partidos serán claves para decidir el título de liga.

Fecha de la convocatoria para el Mundial de 2026

Hasta ahora, todo parece indicar que 'Santi' estaría listo para la Copa del Mundo y que, incluso, podría formar parte de la convocatoria de México para finales de marzo, en donde el 'Tricolor' enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca.

Si Giménez logra reincorporarse en marzo, tendrá también los meses de abril y mayo para ganarse un lugar en la selección, considerando que la convocatoria final sería presentada a finales de mayo o comienzos de junio.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.