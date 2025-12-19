Cambio de sede: Jalisco albergará la Serie del Caribe 2026 tras “inconvenientes” en Venezuela

Luego de que la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmara que países como República Dominicana, Puerto Rico y México no acudirían a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela, en las últimas horas se confirmó que el torneo pasará a disputarse en Guadalajara, Jalisco el próximo año.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la CBPC señaló que será el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el nuevo escenario en donde se disputarán los compromisos en febrero próximo.

¿Por qué se cambió la sede de la Serie del Caribe 2026?

De acuerdo con un comunicado emitido por la CBPC el pasado lunes 15 de diciembre, tanto México como República Dominicana y Puerto Rico decidieron no acudir a la Serie del Caribe 2026 por “situaciones externas ajenas a su control”.

Fue por ello que se trabajó a marchas forzadas para encontrar una nueva sede en la cual se dispute este torneo de beisbol, el cual destaca como uno de los más importantes de la región a nivel profesional.

¿Cuándo inicia la Serie del Caribe 2026?

El calendario oficial de la Serie del Caribe 2026 señala que los compromisos darán inicio el próximo 1 de febrero y terminarán hasta el 7 de ese mismo mes, esto con actividad constante en el estadio de los Charros de Jalisco ubicado en la ciudad de Guadalajara.

Equipos confirmados para la Serie del Caribe en Jalisco

Vale la pena mencionar que serán un total de cinco equipos los que disputarán la Serie del Caribe del próximo 2026, esto con la participación de los Charros de Jalisco como los vigentes campeones de la LMB, así como con los monarcas de las ligas de República Dominicana y Puerto Rico.

Por otro lado, se está a la espera de conocer al campeón de Venezuela, el cual también contará con participación, así como con Panamá, el cual será el país invitado del próximo año.

