Chivas tiene dos fichajes cerrados para el Clausura 2026 y estos son sus números

Chivas sorprendió con su participación en el último torneo Apertura 2025 bajo la dirección de Diego Milito, en donde llegaron a los cuartos de final. Ahora para el próximo Clausura 2026, ya tienen listos dos nuevos fichajes que podrían ser clave para trascender en el certamen y luchar por el título.

El conjunto de Guadalajara es de los pocos clubes del futbol mexicano que ya tiene fichajes asegurados para el próximo torneo; además, dos fichajes de renombre, uno considerado como una gran promesa y otro como un artillero consolidado en el futbol mexicano.

Ángel Sepúlveda, el nuevo delantero de Chivas

Con 34 años, Ángel Sepúlveda se convierte en el nuevo delantero del 'Rebaño' para el 2026. Será su segunda aventura con el Guadalajara, considerando que estuvo con ellos un torneo en el 2018 y no pudo brillar.

Todavía no se hace oficial la cifra que pagó Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, sin embargo, medios locales señalan que recibirá un alto salario en su regreso al club. Por lo pronto, el 'Cuate' llegará a ser suplente de la 'Hormiga' González, pero buscará aportar con su experiencia en momentos claves.

'Sepu' viene de anotar 39 goles en 107 partidos con Cruz Azul, el equipo con el que mejor ha rendido hasta ahora. Tan solo en el último torneo Apertura 2025 pudo anotar 7 tantos, a pesar de que perdió la titularidad en las últimas jornadas.

Brian Gutiérrez, la joya de la MLS que llega a Chivas

Por otro lado, uno de los fichajes que más ilusionan en Guadalajara es el de Brian Rodríguez, mexicano que nació en Estados Unidos y que, a sus 22 años, ha decidido jugar para México y gracias a eso, Chivas no dudó en comprarlo por 5 millones de dólares al Chicago de la MLS.

Brian juega como mediocampista ofensivo, aunque puede rendir como interior por izquierda o por derecha, lo que lo convierte en un jugador muy versátil, con buen disparo de media distancia y visión de juego. Literalmente, un creador que será muy útil para el 'Rebaño'.

En el 2025 jugó 35 partidos en la MLS, incluyendo la copa y los Playoffs, y logró anotar 11 goles y repartir 4 asistencias, siendo un jugador clave en el equipo.

