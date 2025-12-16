Azteca Deportes golea y gana en rating de la final del Apertura 2025 de la Liga MX

La final de la Liga MX entre Toluca vs Tigres fue una de las más vistas y emocionantes en años; el partido de vuelta tuvo de todo; goles, grandes atajadas, tiempos extra y penales. Además de que los pormenores fueron narrados por Christian Martinoli y comentado por Luis Gárcia, Jorge Campos y el Fut Azteca Team que con su toque especial y único consiguieron transmitir la emoción que un juegazo como el que protagonizaron diablos y felinos merecía.

👹 TOLUCA ES CAMPEÓN DEL APERTURA 2025 Y CONSIGUE EL BICAMPEONATO 👹



Los Diablos consiguen su estrella número 12, Tigres vendió cara la derrota en una cardíaca tanda de penales y fue un digno rival pero hoy el INFIERNO es una fiesta 🥳#FinalBotanera pic.twitter.com/seHSddSTBM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 15, 2025

Rating de la final de la Liga MX

Según datos de Carlos Ponce de León el rating de la final de la Liga MX fue de 4.951 para Azteca Deportes y de 3.945 para TUDN lo que marcó una diferencia de 1.006 puntos a favor de la televisora del Pedregal. Cabe mencionar que el canal 7 pudo pasar el duelo debido a un acuerdo de transmisión entre el Toluca FC y TV Azteca por lo que los del Ajusco tuvieron en sus pantallas tanto el duelo de ida en El Volcán como el de vuelta en La Bombonera.

Con esto la competencia de cara al Mundial 2026 comienza a decantarse hacia un lado aún estando a más de 6 meses de que la pelota ruede en nuestro país para su tercera Copa del Mundo.

¿Quién ganó la final de la Liga MX?

El partido de vuelta de la final de la Liga MX fue un capítulo épico en los libros de la historia del futbol mexicano. Toluca y Tigres brindaron un gran espectáculo de principio a fin: Con marcador global de 1 a 0 conseguido en la ida, los felinos acrecentaron esa ventaja en casa de los Diablos, pero estos apretaron y consiguieron remontar el marcador para forzar a los tiempos extra y luego ir a los tiros de penal. Ya desde los 11 pasos tuvieron que patearse 12 tiros por equipo para conocer al campeón del Torneo de Apertura 2025. Toluca ganó en la tanda y se alzó como bicampeón de la Liga MX.

