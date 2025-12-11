EN VIVO: Tigres vs Toluca, partido de ida por la final del Apertura 2025 de la Liga MX

Después de unas intensas semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, este jueves 11 de diciembre se disputa la final de ida Tigres vs Toluca, partido que se podrá ver completamente gratis y en vivo a través de todas las plataformas de Azteca 7 y Azteca Deportes con las mejores voces de la narración en México.

Será dentro de la señal de Azteca 7 que se podrá ver en vivo el cotejo desde la comodidad del hogar, sin embargo, para aquellos que estén en el trabajo o camino a casa, los 90 minutos del partido los podrán ver completamente en directo y gratis en el siguiente enlace de Azteca Deportes.

¡JUEGO IMPERDIBLE! 🔥



El Volcán se encenderá, Tigres recibirá a Toluca en la final de ida de la Liga MX 🐯🆚👹#FinalBotanera



📅 Jueves 11 de diciembre

🕖 7:50 PM⁣ ⁣

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/xfkb3r3qKA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 9, 2025

¿A qué hora inicia la transmisión del Tigres vs Toluca?

La transmisión del Tigres vs Toluca arrancará a las 19:50 horas con toda la previa del partido, esto con los análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos Guerrero desde el Volcán en la Sultana del Norte.

Es importante mencionar que el silbatazo inicial del compromiso está pactado para las 20:05 horas, tiempo del centro de México, esto por motivos de los protocolos correspondientes de la Liga MX.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la final de ida de la Liga MX?

Tigres logró acceder a una nueva final de la Liga MX tras dejar en las semifinales del torneo al Cruz Azul de Nicolás Larcamón. Los dirigidos por Guido Pizarro empataron en ambos partidos ante los cementeros, sin embargo y por posición en la tabla general, consiguieron su boleto para la gran final.

De igual forma, el Toluca de Antonio “El Turco” Mohamed avanzaron a su segunda final de manera consecutiva tras empatar a tres goles en el marcador global ante los Rayados de Monterrey.

¿A qué hora y por dónde ver la final de vuelta de la Liga MX?

Será a partir de las 18:50 horas del próximo domingo 14 de diciembre, que dará inicio la final de vuelta Toluca vs Tigres, esto desde la cancha del Estadio Nemesio Diez en el Estado de México (Edomex).

Al igual que la final de ida, el partido se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de las plataformas de Azteca Deportes.

