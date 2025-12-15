Clásico Nacional y el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX

Apenas conocimos al campeón de la Liga MX con el triunfo de los Diablos Rojos del Toluca ante Tigres y este lunes ya se reveló el calendario completo del Clausura 2026, y ahora sabemos las fechas del Clásico Nacional y los partidos que ningún fanático quiere perderse el siguiente torneo.

La temporada regular y la Liguilla prometen mucho para este torneo que es previo al Mundial 2026, donde muchos jugadores lo darán todo por aparecer en la lista de los convocados de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

Para este torneo, los equipos estarán alternando competencias entre la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. La competencia comenzará el viernes 9 de enero y la gran final se domingo 24 de mayo, solo tres semanas antes del comienzo de la justa mundialista.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico de Clásicos entre Chivas y América se disputará en la Jornada 6 justo el Día del Amor y la Amistad el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas, en el Estadio Akron.

Para la jornada 10 será el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, los rojinegros recibirán al Rebaño Sagrado el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas. En esa misma jornada también se llevará a cabo el Clásico regio, Tigres ante Monterrey, pero a las 21:00 horas.

Toluca es bicampeón en la Liga MX

¿Cuándo jugará América el Clásico joven y el Clásico capitalino?

El Clásico Capitalino se disputará en Ciudad Universitaria, el cuadro de la UNAM recibirá al América el sábado 21 de marzo en duelo de la jornada 12.

Para la jornada 14 habrá Clásico Joven entre América y Cruz Azul, el sábado 11 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Otros juegos importantes para la capital del país son el Cruz Azul recibiendo a las Chivas en la Jornada 7 y luego en la Jornada 11 los Pumas se enfrentan al Cruz Azul el sábado 14 de marzo en Ciudad Universitaria.

Las fechas de la Liguilla 2026

Cuartos de final de ida: 2 y 3 de mayo

Cuartos de final de vuelta: 9 y 10 de mayo

Semifinal de ida: 13 y 14 de mayo

Semifinal de vuelta: 16 y 17 de mayo

Final de ida: 21 de mayo

Final de vuelta 24 de mayo

