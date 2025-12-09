¿Cruz Azul bicampeón? Los juegos y las llaves de la Concacaf Champions Cup 2026 quedaron definidos
Habrá 6 equipos mexicanos buscando ganar la Concacaf Champions Cup 2026, en donde Cruz Azul, Toluca y América llegan como favoritos para avanzar a la final.
Ya está todo listo para la Concacaf Champions Cup 2026, anteriormente conocida como "Concachampions". Un torneo en el que Cruz Azul buscará defender el título, pero que podría pasar cualquier cosa, tal como hemos visto en años anteriores.
Recordemos que Cruz Azul ganó la Concacaf Champions Cup del 2025 luego de vencer por goleada 5-0 al Vancouver Whitecaps; para la próxima edición buscará el bicampeonato, aunque otros equipos como Toluca, América y Monterrey buscarán quedar campeones, considerando que eso les aseguraría un lugar en el Mundial de Clubes del 2029.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Así se jugarán los 16vos (Primera Ronda) de la Concacaf Champions Cup
Recordemos que para esta edición, Toluca, Alajuelense, Inter de Miami, Seattle Sounders y Mt. Pleasant avanzaron directamente a la ronda de 16vos.
Llave 1:
- San Diego vs Pumas (ganado enfrenta a Toluca)
- LA Galaxy vs Sporting SM (ganador enfrenta a Mr. Pleasant)
- Cruz Azul vs Vancouver FC
- Monterrey vs Club Xelajú
- LAFC vs Real España (ganador enfrenta al Alajuelense)
Llave 2:
- Nashville SC vs Ottawa (ganador enfrenta al Inter de Miami)
- Club América vs Olimpia
- Philadelphia vs Defence Force
- Tigres vs Forge FC
- FC Cincinnati vs OEM FC
- Whitecaps vs CD Cartaginés (ganador se enfrenta a Seattle Sounders)
The 2026 Champions Cup bracket is set! 🏆 pic.twitter.com/0mFgCTbXgD— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025
Fechas en las que se jugarán los partidos
Por si fuera poco, la
Concacaf
también tiene definidas las fechas de cada ronda y claro, de la final, por lo que el acomodo será el siguiente:
- Primera ronda, del 3 al 26 de febrero
- 8vos de final, del 10 al 19 de marzo
- 4tos de final, del 7 al 16 de abril
- Semifinal, del 28 de abril al 7 de mayo
- Final, 30 de mayo
Si vuelven a avanzar los equipos mexicanos hasta las últimas instancias, podríamos tener en la final a Pumas, Toluca, Cruz Azul o Monterrey, enfrentando al América o a Tigres. Aunque claro, algún equipo de la MLS también buscará trascender y llegar lo más lejos posible.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.