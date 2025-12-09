¿Cruz Azul bicampeón? Los juegos y las llaves de la Concacaf Champions Cup 2026 quedaron definidos

Ya está todo listo para la Concacaf Champions Cup 2026, anteriormente conocida como "Concachampions". Un torneo en el que Cruz Azul buscará defender el título, pero que podría pasar cualquier cosa, tal como hemos visto en años anteriores.

Recordemos que Cruz Azul ganó la Concacaf Champions Cup del 2025 luego de vencer por goleada 5-0 al Vancouver Whitecaps; para la próxima edición buscará el bicampeonato, aunque otros equipos como Toluca, América y Monterrey buscarán quedar campeones, considerando que eso les aseguraría un lugar en el Mundial de Clubes del 2029.

Así se jugarán los 16vos (Primera Ronda) de la Concacaf Champions Cup

Recordemos que para esta edición, Toluca, Alajuelense, Inter de Miami, Seattle Sounders y Mt. Pleasant avanzaron directamente a la ronda de 16vos.

Llave 1:



San Diego vs Pumas (ganado enfrenta a Toluca)

LA Galaxy vs Sporting SM (ganador enfrenta a Mr. Pleasant)

Cruz Azul vs Vancouver FC

Monterrey vs Club Xelajú

LAFC vs Real España (ganador enfrenta al Alajuelense)

Llave 2:



Nashville SC vs Ottawa (ganador enfrenta al Inter de Miami)

Club América vs Olimpia

Philadelphia vs Defence Force

Tigres vs Forge FC

FC Cincinnati vs OEM FC

Whitecaps vs CD Cartaginés (ganador se enfrenta a Seattle Sounders)

The 2026 Champions Cup bracket is set! 🏆 pic.twitter.com/0mFgCTbXgD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Fechas en las que se jugarán los partidos

Por si fuera poco, la Concacaf también tiene definidas las fechas de cada ronda y claro, de la final, por lo que el acomodo será el siguiente:



Primera ronda, del 3 al 26 de febrero

8vos de final, del 10 al 19 de marzo

4tos de final, del 7 al 16 de abril

Semifinal, del 28 de abril al 7 de mayo

Final, 30 de mayo

Si vuelven a avanzar los equipos mexicanos hasta las últimas instancias, podríamos tener en la final a Pumas, Toluca, Cruz Azul o Monterrey, enfrentando al América o a Tigres. Aunque claro, algún equipo de la MLS también buscará trascender y llegar lo más lejos posible.

