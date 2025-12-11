Chivas anuncia salida oficial de Javier “Chicharito” Hernández tras su paso lamentable en el club

La historia no se contó como muchos aficionados lo habrían deseado. Un penal fallado en los últimos minutos cuando se disputaba la Liguilla y el pase a la semifinal de la Liga MX será el último recuerdo que tendrán los aficionados de Chivas del Chicharito Hernández , quien este jueves salió oficialmente del club.

Javier Hernández llegó desde hace dos años a las Chivas, se festejó su regreso con un evento especial en el Estadio Akron al que acudieron leyendas y exjugadores de las Chivas, Chicharito prometió alegrías y títulos; sin embargo, la historia fue completamente distinta. El delantero nunca fue regular y en dos años solo disputó 35 partidos.

¿Cómo fue el paso de Chicharito en su segunda etapa con Chivas?

La segunda etapa del Chicharito estuvo marcada por las lesiones y la falta de gol, falló oportunidades claras de gol y pronto fue relevado por otros jugares, la Hormiga González, Cowell, Pulido e incluso Wilke fueron tomados en cuenta antes que Javier. En su paso reciente por Chivas hubo cinco técnicos: Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García, Gerardo Espinoza y Gabriel Milito.

Aunque el mismo Armando González reconoció el valor que tuvo Chicharito para colocarse como campeón de goleo, la participación de Chicharito en la cancha no trascendió. Marcó un gol en la última jornada ante Monterrey y finalmente en el momento que debía demostrar liderazgo, falló un penal que dejó fuera a Chivas este torneo.

Los escándalos de Chicharito fuera de la cancha

La situación extra cancha, rompió la relación de Javier y Chivas, en julio publicó un video a través de sus redes sociales en los que hizo comentarios criticados por ser sexistas y misóginos.

Chivas emitió un comunicado en el que lo despidió de forma afectuosa mientras que Chicharito compartió: "Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Vamos por lo nuevo, juntos como siempre"

Chivas multará a Javier ‘Chicharito’ Hernández por indisciplina

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

