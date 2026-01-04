Lando Norris es campeón mundial F1 2025 con triunfo épico en Abu Dhabi tras batalla con Verstappen y Piastri
Lando Norris se coronó campeón del mundo de Fórmula 1 2025 con un tercer puesto en el GP de Abu Dhabi, superando por solo dos puntos a Max Verstappen.
- Lando Norris, piloto británico de McLaren, conquistó su primer título mundial de F1 2025 al finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, venciendo por apenas dos puntos a Max Verstappen en una definición histórica del campeonato de pilotos
- Con siete victorias y 18 podios en la temporada F1 2025, Lando Norris demostró consistencia y resiliencia, superando una intensa batalla interna con su compañero Oscar Piastri y la remontada de Max Verstappen en las últimas carreras
- En el GP de Abu Dhabi 2025, Max Verstappen ganó la carrera pero no le alcanzó para retener el título, mientras Lando Norris gestionó con maestría la presión para asegurar el campeonato mundial de Fórmula 1 con McLaren
- Lando Norris se convirtió en el 35º campeón mundial de F1 y el primero de McLaren desde Lewis Hamilton en 2008, destacando como el undécimo británico en ganar el título de pilotos en una temporada marcada por el dominio de McLaren en constructores
- La temporada F1 2025 vio a Lando Norris finalizar con 423 puntos, seguido de cerca por Max Verstappen con 421 y Oscar Piastri con 410, en un campeonato de pilotos que se decidió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi