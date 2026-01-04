Regresa la Liga MX; partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 este fin de semana

Después de varias semanas de espera por el regreso de la Liga MX , este próximo viernes 9 de enero arrancará el Clausura 2026 con partidos como el Xolos vs América, así como el Mazatlán vs Juárez y el Atlas vs Puebla, los cuales estarán iniciando a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este será el último torneo del futbol mexicano previo al inicio del Mundial 2026, el cual arrancará en junio próximo dentro de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá tras finalizar las principales ligas a nivel internacional.

Cuestión de nada para que empiece esto. ⏳



¡En 6️⃣ días arranca el #Clausura2026! 😱#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/u2fwxANAMN — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 3, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes y cuándo juegan en la Jornada 1 de la Liga MX?

Más allá de los partidos que se disputarán el segundo viernes de este 2026, la Liga MX tendrá partidos de alta intensidad el sábado 10 y el domingo 11, pues regresará a la actividad el bicampeón del futbol mexicano, así como algunos de los equipos con las mejores plantillas del país.

El resto de la Jornada 1 de la Liga MX se disputará de la siguiente manera:

Chivas vs Pachuca: el sábado 10 de enero

León vs Cruz Azul: el sábado 10 de enero

Santos vs Necaxa: el sábado 10 de enero

Monterrey vs Toluca: el sábado 10 de enero

Pumas vs Querétaro: el domingo 11 de enero

Atlético San Luis vs Tigres: el domingo 11 de enero



¿A qué hora serán los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX?

Para aquellos amantes del futbol mexicano , los horarios de los partidos de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX serán los siguientes:

Mazatlán vs Juárez: a las 19:00 horas

Atlas vs Puebla: a las 21:00 horas

Xolos vs América: a las 21 horas

Chivas vs Pachuca: a las 17:00 horas

León vs Cruz Azul: a las 19:00 horas

Santos vs Necaxa: a las 19:00 horas

Monterrey vs Toluca: a las 21:00 horas

Pumas vs Querétaro: a las 12:00 horas del día

Atlético San Luis vs Tigres: a las 19:00 horas

Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados mexicanos

Vale la pena mencionar que debido a los acuerdos a los que llegaron en la Liga MX previo al Mundial 2026, la liguilla de este torneo se disputará sin seleccionados nacionales mexicanos, pues Javier Aguirre pidió apoyo a los clubes para iniciar antes la concentración previo a la Copa del Mundo.

Neymar renueva con Santos de Brasil por un año más

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.