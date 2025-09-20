El Chelsea pagó 100 mdd por él en 2023 y ahora, quiere competir en atletismo en los Olímpicos de 2028

Mykhailo Mudryk pasó de ser fichado por 100 millones de dólares y portar la 10 del Chelsea apenas en 2023, a hoy estar entrenando con el equipo nacional de velocidad de Ucrania en búsqueda de ganarse un boleto para los Juegos Olímpicos del 2028 que se disputarán en Los Ángeles, Estados Unidos (EUA).

Fue el diario Marca de España quien en una reciente publicación dio a conocer que el juvenil de tan solo 24 años de edad, está rodeándose de exatletas olímpicos que lo están preparando para una posible competencia internacional en la disciplina de atletismo.

En un país con una gran tradición en atletismo, el potencial físico de Mudryk no pasó desapercibido -se lee en la publicación del medio internacional antes mencionado.

¿Quién es Mykhailo Mudryk?

Mykhailo Mudryk es uno de los futbolistas que más ilusionó a Ucrania en los últimos años, pues con tan solo 22 años de edad el Chelsea le pagó 100 millones de dólares al Shakhtar Donetsk por sus servicios. Fue tras esa transacción, que el ucraniano llegó como figura al conjunto de la Premier League a tal grado de portar el dorsal 10.

En su momento, Mudryk se colocó como una de las promesas más importantes a nivel internacional a tal grado de incluso ser comparado con el legendario delantero ucraniano, Andriy Shevchenko.

¿Por qué Mykhailo Mudryk quiere disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

De acuerdo con lo mencionado por medios internacionales el deseo de Mykhailo Mudryk por disputar los próximos Juegos Olímpicos , nació luego de que diera positivo a una prueba de dopaje por consumir la sustancia meldonium, la cual se caracteriza por mejorar el rendimiento de los atletas.

El juvenil ucraniano despertó el interés del mundo del atletismo gracias a la potencia que puede alcanzar en campo abierto, pues tan solo en su debut en la Premier League de Inglaterra, batió el récord de velocidad al alcanzar los 36,67 kilómetros.

Mudryk da positivo a doping

Fue en diciembre del pasado 2024 que la FIFA anunció la suspensión provisional de Mykhailo Mudryk, esto por consumir la sustancia antes mencionada y la cual está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los estatutos de los organismos deportivos, el futbolista podría recibir una sanción de hasta 4 años sin poder disputar un partido profesional .

Números de Mykhailo Mudryk como futbolista

Vale la pena señalar que de acuerdo con la plataforma de Transfermarkt, en los 150 partidos oficiales que ha disputado Mudryk en su carrera, ha logrado marcar un total de 22 goles, además de que ha aportado 30 asistencias a sus compañeros.

El ucraniano ya portó los colores del Arsenal Kyiv, Desna Chernigiv, Shakhtar Donetsk y el mismo conjunto Blue de la Premier League.

