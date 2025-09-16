¡Sí era penal! Lo que se sabe sobre la supuesta muerte de Arjen Robben, ex del Bayern Múnich y Real Madrid

En las últimas horas el nombre de uno de los exjugadores del Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección de los Países Bajos estuvo en tendencia internacional, pues a través de las diferentes plataformas de redes sociales se difundió la información falsa sobre la supuesta muerte de Arjen Robben.

Fue principalmente por medio de X, que se comenzó a difundir la información sobre el deceso del neerlandés, sin embargo, a las pocas horas la información comenzó a ser desmentida por medios internacionales y locales de Países Bajos.

Pese a ello, es importante mencionar que la última publicación realizada por Robben en la plataforma de Instagram, se hizo el 20 de octubre del 2023.

¿Cómo inició el rumor sobre la supuesta muerte de Arjen Robben?

De acuerdo con los comentarios que se han realizado en X sobre la supuesta muerte de Arjen Robben, todo inició con la publicación de un portal web que afirmó que el exatacante del Real Madrid había perdido la vida de manera repentina.

Fue a partir de ahí que decenas de usuarios de X comenzaron a replicar la información, lo cual comenzó a generar incertidumbre entre los fanáticos y amantes del futbol, los cuales vieron al neerlandés ganarlo todo en sus años con el Bayern Múnich.

¿Qué hace Arjen Robben fuera del futbol?

Tras su retiro oficial como futbolista profesional , Robben optó por mantenerse ligado con el deporte de alto rendimiento, pues ha sido visto realizando y participando en maratones de hasta 42 kilómetros, así como en canchas de pádel.

Como jugador de este último deporte, a sus 41 años de edad, ha participado en el torneo FIP Bronze de Westerbork, el cual forma parte del circuito organizado por la Federación Internacional de Pádel.

Números de Arjen Robben como jugador profesional

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Arjen Robben logró conseguir un total de 209 goles entre lo hecho con clubes como el Bayern Múnich, Real Madrid, Groningen, PSV Eindhoven y el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

Todos estos goles los logró marcar en un total de 614 partidos que disputó como profesional hasta el pasado 15 de julio del 2019 que anunció su retiro oficial como futbolista tras más de 15 años de carrera.

Títulos conseguidos por Robben en su carrera

A lo largo de su carrera, el neerlandés logró sumar los siguientes títulos:

Eredivisie y Johan Cruyff Shield con el PSV

Premier League, FA Cup, Community Shield con el Chelsea

LaLiga, Supercopa de España con el Real Madrid

Bundesliga, DFB Pokal, Supercopa de Alemania, Champions League, Supercopa de Europa con el Bayern Múnich

