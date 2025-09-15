Video del golazo con el que Chivas ganó el Clásico Nacional al América
El Chivas vs América se jugó dos veces el pasado fin de semana en las ramas femenil y varonil de la Liga MX protagonizando dos ediciones del Clásico Nacional.
A tan solo unas horas de que “El Rebaño Sagrado” le ganara a su acérrimo rival en el marco del Clásico Nacional en la Liga MX , las Chivas en la Liga MX Femenil también derrotaron a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Chivas vs América se llevó a cabo el pasado domingo 14 de septiembre al mediodía en donde las de Guadalajara se impusieron a las de la capital por marcador de 2 goles a 0.
Denise Castro se convirtió en la figura del partido al marcar las dos anotaciones del encuentro y uno de ellos fue una auténtica obra de arte, la atacante se desmarcó y pateó con parte interna desde afuera del área para vencer a la guardameta azulcrema y marcar uno de los mejores goles de la Liga MX Femenil en lo que va de la temporada.
23’| 🔥¡Golaaaazooooo de Chivas!🔥¡Golazooo de Denise Castro!🔥— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) September 14, 2025
¡Su primer Clásico de México!
¡Su primer gol en Liga!
¡Su primer torneo!
🔴EN VIVO: https://t.co/l4J8HFRYn5#NuestroFutFem | #FutFemDondeSea pic.twitter.com/zjPigv6spl
¿Cómo quedó el América vs Chivas de la Liga MX Femenil?
El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre América y Chivas quedó a favor de las de Guadalajara que ganaron el encuentro 2 goles a 0 en casa de las Águilas.
Las anotaciones fueron por cortesía de Denise Castro que marcó al 23 y al 45+3 para poner cifras definitivas en un partido vistoso y que puso a las Chivas en la posición seis con 20 puntos mientras que las Águilas permanecen en la posición 3 con 25 unidades.
Próximos rivales de Chivas y América en la Liga MX Femenil
Las Chivas de Guadalajara recibirán a Tijuana, viajarán a Mazatlán y después reciben a Pumas en actividad de las jornadas 12, 13 y 14 respectivamente.
Por su parte América recibirá a Pachuca, visitará a Toluca y regresará a casa para enfrentar a las Bravas de Ciudad Juárez.
Tabla general de la Liga MX Femenil
|1
|Tigres
|28
|11
|9
|1
|1
|39
|7
|32
|2
|Pachuca
|26
|11
|8
|2
|1
|38
|14
|24
|3
|Club América
|25
|11
|8
|1
|2
|38
|13
|25
|4
|Toluca
|23
|11
|7
|2
|2
|17
|10
|7
|5
|CF Monterrey
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|6
|Chivas
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|11
|5
|7
|Pumas UNAM
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|16
|5
|8
|FC Juárez
|18
|11
|5
|3
|3
|16
|10
|6
|9
|Atl. de San Luis
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|10
|6
|10
|León
|15
|10
|4
|3
|3
|15
|14
|1
|11
|Cruz Azul
|14
|11
|4
|2
|5
|23
|18
|5
|12
|Atlas
|12
|10
|3
|3
|4
|14
|18
|-4
|13
|Tijuana
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|16
|-6
|14
|Necaxa
|8
|11
|2
|2
|7
|8
|25
|-17
|15
|Santos Laguna
|5
|10
|1
|2
|7
|13
|25
|-12
|16
|Puebla
|5
|11
|1
|2
|8
|5
|29
|-24
|17
|Querétaro
|4
|11
|0
|4
|7
|10
|39
|-29
|18
|Mazatlán
|1
|10
|0
|1
|9
|6
|36
|-30
