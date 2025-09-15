Video del golazo con el que Chivas ganó el Clásico Nacional al América

A tan solo unas horas de que “El Rebaño Sagrado” le ganara a su acérrimo rival en el marco del Clásico Nacional en la Liga MX , las Chivas en la Liga MX Femenil también derrotaron a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Chivas vs América se llevó a cabo el pasado domingo 14 de septiembre al mediodía en donde las de Guadalajara se impusieron a las de la capital por marcador de 2 goles a 0.

Denise Castro se convirtió en la figura del partido al marcar las dos anotaciones del encuentro y uno de ellos fue una auténtica obra de arte, la atacante se desmarcó y pateó con parte interna desde afuera del área para vencer a la guardameta azulcrema y marcar uno de los mejores goles de la Liga MX Femenil en lo que va de la temporada.

¿Cómo quedó el América vs Chivas de la Liga MX Femenil?

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre América y Chivas quedó a favor de las de Guadalajara que ganaron el encuentro 2 goles a 0 en casa de las Águilas.

Las anotaciones fueron por cortesía de Denise Castro que marcó al 23 y al 45+3 para poner cifras definitivas en un partido vistoso y que puso a las Chivas en la posición seis con 20 puntos mientras que las Águilas permanecen en la posición 3 con 25 unidades.

Próximos rivales de Chivas y América en la Liga MX Femenil

Las Chivas de Guadalajara recibirán a Tijuana, viajarán a Mazatlán y después reciben a Pumas en actividad de las jornadas 12, 13 y 14 respectivamente.

Por su parte América recibirá a Pachuca, visitará a Toluca y regresará a casa para enfrentar a las Bravas de Ciudad Juárez.

Tabla general de la Liga MX Femenil

1 Tigres 28 11

9

1

1

39

7

32 2 Pachuca 26 11

8

2

1

38

14

24 3 Club América 25 11

8

1

2

38

13

25 4 Toluca 23 11

7

2

2

17

10

7 5 CF Monterrey 20 11

6

2

3

23

17

6 6 Chivas 20 11

6

2

3

16

11

5 7 Pumas UNAM 19 10

6

1

3

21

16

5 8 FC Juárez 18 11

5

3

3

16

10

6 9 Atl. de San Luis 17 10

5

2

3

16

10

6 10 León 15 10

4

3

3

15

14

1 11 Cruz Azul 14 11

4

2

5

23

18

5 12 Atlas 12 10

3

3

4

14

18

-4 13 Tijuana 9 11

2

3

6

10

16

-6 14 Necaxa 8 11

2

2

7

8

25

-17 15 Santos Laguna 5 10

1

2

7

13

25

-12 16 Puebla 5 11

1

2

8

5

29

-24 17 Querétaro 4 11

0

4

7

10

39

-29 18 Mazatlán 1 10

0

1

9

6

36

-30

