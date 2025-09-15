inklusion.png Sitio accesible
Nota

Video del golazo con el que Chivas ganó el Clásico Nacional al América

El Chivas vs América se jugó dos veces el pasado fin de semana en las ramas femenil y varonil de la Liga MX protagonizando dos ediciones del Clásico Nacional.

Gol de Denise Castro en el América vs Chivas
Hakbar Juárez | adn40
1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

A tan solo unas horas de que “El Rebaño Sagrado” le ganara a su acérrimo rival en el marco del Clásico Nacional en la Liga MX , las Chivas en la Liga MX Femenil también derrotaron a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Chivas vs América se llevó a cabo el pasado domingo 14 de septiembre al mediodía en donde las de Guadalajara se impusieron a las de la capital por marcador de 2 goles a 0.

Denise Castro se convirtió en la figura del partido al marcar las dos anotaciones del encuentro y uno de ellos fue una auténtica obra de arte, la atacante se desmarcó y pateó con parte interna desde afuera del área para vencer a la guardameta azulcrema y marcar uno de los mejores goles de la Liga MX Femenil en lo que va de la temporada.

¿Cómo quedó el América vs Chivas de la Liga MX Femenil?

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre América y Chivas quedó a favor de las de Guadalajara que ganaron el encuentro 2 goles a 0 en casa de las Águilas.

Las anotaciones fueron por cortesía de Denise Castro que marcó al 23 y al 45+3 para poner cifras definitivas en un partido vistoso y que puso a las Chivas en la posición seis con 20 puntos mientras que las Águilas permanecen en la posición 3 con 25 unidades.

Lizbeth Ovalle sera el fichaje mas caro en la historia
Próximos rivales de Chivas y América en la Liga MX Femenil

Las Chivas de Guadalajara recibirán a Tijuana, viajarán a Mazatlán y después reciben a Pumas en actividad de las jornadas 12, 13 y 14 respectivamente.

Por su parte América recibirá a Pachuca, visitará a Toluca y regresará a casa para enfrentar a las Bravas de Ciudad Juárez.

Tabla general de la Liga MX Femenil

A falta de

1Tigres2811
9
1
1
39
7
32
2Pachuca2611
8
2
1
38
14
24
3Club América2511
8
1
2
38
13
25
4Toluca2311
7
2
2
17
10
7
5CF Monterrey2011
6
2
3
23
17
6
6Chivas2011
6
2
3
16
11
5
7Pumas UNAM1910
6
1
3
21
16
5
8FC Juárez1811
5
3
3
16
10
6
9Atl. de San Luis1710
5
2
3
16
10
6
10León1510
4
3
3
15
14
1
11Cruz Azul1411
4
2
5
23
18
5
12Atlas1210
3
3
4
14
18
-4
13Tijuana911
2
3
6
10
16
-6
14Necaxa811
2
2
7
8
25
-17
15Santos Laguna510
1
2
7
13
25
-12
16Puebla511
1
2
8
5
29
-24
17Querétaro411
0
4
7
10
39
-29
18Mazatlán110
0
1
9
6
36
-30

Liga Mx Femenil
