Por el paso perfecto: Hora y señal de streaming para ver el Leones vs Diablos por los playoffs de la LMB

Este martes 12 de agosto se disputa el tercer partido de la serie Leones de Yucatán vs Diablos Rojos del México , esto por los octavos de final de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ronda en la cual hasta el momento han dominado en los capitalinos con una marca de 2-0.

Fue apenas el pasado domingo 10 de agosto que los Diablos lograron ampliar su ventaja en la serie tras vapulear por 12-1 a los de Yucatán, los cuales buscarán ganar en el tercer partido para tener un “respiro” de cara al juego número cuatro.

¿A qué hora inicia el Leones vs Diablos por los playoffs de la LMB 2025?

El cotejo Leones vs Diablos, primero de la serie que se disputará en Yucatán, dará inicio en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el mítico estadio Parque Kukulcán Alamo de Mérida.

Pese a ello, es importante mencionar que la transmisión arrancará unos minutos antes con toda la información de la previa, resultados de la serie y demás detalles del duelo entre los equipos de la LMB.

¿Por dónde ver el tercer juego Leones vs Diablos de la LMB?

Al igual que los dos primeros partidos entre Leones y Diablos, el compromiso del juego tres se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de ESPN, canal que se encuentra a través de televisión de paga.

Pese a ello, es importante mencionar que también se podrá ver completamente en vivo por medio de la plataforma de Disney Plus, la cual tiene un costo de 149 pesos en su paquete estándar dentro de México.

¿Cómo va la serie Leones vs Diablos de la LMB?

Hasta el momento los Diablos Rojos del México han mantenido una amplía ventaja en toda la serie contra los de Yucatán, pues en los primeros dos enfrentamientos ganaron por marcadores finales de 13-3 y 12-1, lo cual muestra un amplio dominio en el diamante por parte de los de la capital del país.

Vale la pena señalar que todas las series se definen con el equipo que gane 4 de los 7 juegos pactados para la ronda de la LMB .

¿Quiénes van ganando las series en los octavos de final de la LMB 2025?

Más allá de la serie Leones vs Diablos, el resto de las series en los octavos de final de los playoffs de la LMB marcha de la siguiente manera:

Monclova vs Dos Laredos: 0-2

Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco: 0-2

Toros de Tijuana vs Laguna: 1-1

Oaxaca vs Veracruz: 2-0

Campeche vs Puebla: 2-0

