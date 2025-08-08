“El más grande” en fracasos: Los 5 títulos que ha perdido el América desde el fallido tetracampeonato en Liga MX

Luego de conseguir el histórico tricampeonato de la Liga MX, el Club América parece haber ingresado a un espiral de malos resultados y fracasos deportivos, pues desde entonces el conjunto dirigido por el brasileño André Jardine ha perdido la oportunidad de sumar trofeos a sus vitrinas en cinco ocasiones consecutivas.

Y es que desde el último título de liga que consiguieron en el Apertura 2024, Las Águilas no han vuelto a ganar un solo partido que defina campeonatos o clasificaciones a torneos de talla internacional como el Mundial de Clubes 2025.

Henry Martín tiene nuevo número en el América [VIDEO] Por años, el delantero mexicano y capitán de las Águilas portó el 21; sin embargo, una nueva era comienza para el último tricampeón del futbol mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuántas finales ha perdido el Club América en el 2025?

Pese a los fracasos que se han consumado en los últimos ocho meses, el Club América únicamente ha perdido dos finales en lo que va de este 2025. Pues solo perdieron el título del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones ante el Deportivo Toluca.

Sin embargo, a esta lista también se le podría sumar el partido que perdieron ante Los Ángeles FC (LAFC), el cual los terminó dejando fuera del Mundial de Clubes 2025 que se disputó en Estados Unidos en junio y julio pasado.

¿Cuántos títulos ha perdido el Club América en lo que va del 2025?

Contando los tres partidos antes mencionados, el Club América suma cinco fracasos en su historial debido a que han perdido varias oportunidades de sumar títulos a sus vitrinas, esto tanto a nivel local de la Liga MX como a talla internacional.

Los títulos que ha dejado ir el conjunto azulcrema en lo que va del 2025 son los siguientes:

Clausura 2025 de la Liga MX

Campeón de Campeones

Concacaf Champions Cup 2025

Leagues Cup 2025

Mundial de Clubes 2025

Vale la pena mencionar que a esta lista también se le puede sumar el título del Campeones Cup, el cual disputan los equipos que levantaron el trofeo de sus respectivos torneos de la Liga MX y la MLS y al cual el América no logró acceder por caer ante el Toluca en el Clausura 2025.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

Con lo antes mencionado, el Club América volverá a las actividades de la Liga MX cuando se enfrenten al Querétaro este próximo sábado 9 de agosto en punto de las 19:00 horas, esto dentro de la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.