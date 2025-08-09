A romper la hegemonía MLS: Fechas y horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Después de haber concluido la primera fase de la Leagues Cup 2025 , torneo que se disputa entre clubes de la Liga MX y la MLS, los organizadores del torneo dieron a conocer las fechas y horarios en los que se estarán jugando los cuartos de final con equipos como Toluca, Puebla, Pachuca, Tigres, Inter Miami y demás.

Fue a través de las redes sociales oficiales del torneo internacional, que se reveló que será en los últimos días de agosto que se dispute la segunda fase de la Leagues Cup, la cual continuará llevándose a cabo en los Estados Unidos.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Antes de dar a conocer las fechas y horarios, es importante mencionar que los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contará con partidos de alta intensidad, esto entre algunos de los equipos con las mejores plantillas de la Liga MX, así como las sorpresas del campeonato internacional.

Las llaves quedaron de la siguiente manera:

Inter Miami vs Tigres

Toluca vs Orlando City

Seattle Sounders vs Puebla

LA Galaxy vs Pachuca

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

A diferencia de otros torneos de talla internacional en donde las eliminaciones directas se disputan en días diferentes, todos los partidos de los cuartos de final de la Leagues Cup se jugarán el próximo 20 de agosto.

El Inter Miami vs Tigres se jugará en el Chase Stadium, el Toluca vs Orlando City en el Dignity Health Sport Park, el Seattle Sounders vs Puebla en el Lumen Field, mientras que el LA Galaxy vs Pachuca en el mismo Dignity Health Sport Park.

¿A qué hora se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Los horarios de los cuartos de final del torneo, en tiempo del centro de la República Mexicana, serán los siguientes:

Inter Miami vs Tigres: a las 18:00 horas

Toluca vs Orlando City: a las 19:00 horas

Seattle Sounders vs Puebla: a las 21:00 horas

LA Galaxy vs Pachuca: a las 21:45 horas

