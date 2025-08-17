El estado de salud de Daniel Ricciardo luego de su aparatoso accidente en Australia

Por el momento, con 36 años, Daniel Ricciardo disfruta su tiempo fuera de la Fórmula 1, aunque todavía existe la posibilidad de un regreso, por lo que los reflectores del mundo del deporte se mantienen sobre el australiano con ascendencia italiana.

En esta ocasión, Ricciardo fue tendencia mundial luego de haber sufrido un aparatoso accidente en una motocicleta todoterreno mientras iba por su natal Australia, específicamente, en Daintree, al norte de Queensland.

El accidente de Daniel Ricciardo

El medio especializado de PlanteF1 señaló que Ricciardo sufrió varias lesiones menores, entre las que destaca una en la clavícula, por lo que tuvo que ser hospitalizado y atendido de urgencia, aunque, por fortuna, se encuentra completamente fuera de peligro.

Señalan que Riccardo perdió el control del vehículo en una zona escarpada y tuvo una caída que le provocó la fractura menor en la clavícula; como todo un profesional de la velocidad, supo que debía atenderse y fue al hospital de Mossman, en donde reportan, ingresó con buen ánimo y optimista de que no ocurrió nada grave.

¿Qué le pasó a Daniel Ricciardo?

Luego de haber dejado la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur del 2024, el australiano ha tenido un perfil muy bajo, en donde ha aprovechado su tiempo libre para disfrutar con su familia e intentando relajarse en medida de lo posible.

Sin embargo, declaró en una conferencia de prensa que este año ha sido todo menos tranquilo, pues comenzó a practicar senderismo, estuvo en Alaska e incluso tuvo encuentros con osos grizzly, por lo que este pequeño incidente automovilístico parece un rasguño nada más.

El estado de salud de Daniel Ricciardo

El expiloto de Fórmula 1 se encuentra fuera de cualquier peligro y tendrá que pasar unas semanas en recuperación para sanar por completo la fractura que sufrió en la clavícula.

¿Daniel Ricciardo volverá a la Fórmula 1?

En los últimos meses han surgido rumores de que Ricciardo podría tener una última aventura en la F1 con la nueva escudería de Cadillac , aunque no hay información oficial al respecto.

