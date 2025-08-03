Isaac del Toro marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano. Este domingo, el joven de Ensenada se convirtió en el primer ciclista nacional y latinoamericano en conquistar el Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa 2025, una de las carreras más exigentes del calendario europeo.

En adn40 respondemos las principales preguntas sobre su hazaña, su estrategia, el impacto para México y por qué no estará en la próxima Vuelta a España.

¿Quién es Isaac del Toro y por qué es un orgullo para México?

Isaac del Toro tiene 21 años y nació en Ensenada, Baja California. En poco tiempo se convirtió en una de las promesas más sólidas del ciclismo mundial. Su paso por el equipo UAE Team Emirates XRG lo llevó a destacar en competencias internacionales y a llamar la atención por su estilo agresivo, su capacidad de escalada y su mentalidad fuerte.

Su victoria en el Circuito de Getxo no solo le da un lugar entre los grandes, sino que también lo convierte en el primer ciclista mexicano y latinoamericano en ganar esta clásica. Para muchos, Del Toro representa una nueva era para el ciclismo mexicano, que por décadas buscó protagonismo en el pelotón internacional.

¿Cómo fue la carrera del Circuito de Getxo 2025?

El recorrido de la edición 2025 fue de 172.2 kilómetros por las calles del País Vasco, con constantes subidas y bajadas. La subida al Alto Pike, conocida por su dureza, fue decisiva. El grupo de favoritos llegó fracturado a los últimos 16 kilómetros, y ahí surgió la figura de Isaac del Toro.

Con el ritmo impuesto por su compañero Juan Ayuso, Del Toro aprovechó el momento justo para atacar y despegarse. Su esfuerzo fue solitario, con potencia y corazón, cruzando la meta como campeón absoluto. El público vasco lo ovacionó, y en México se celebró con emoción.

¿Por qué Isaac del Toro no estará en la Vuelta a España 2025?

Pese a su gran desempeño, Isaac no podrá competir en la Vuelta a España este año. La Unión Ciclista Internacional (UCI) impone restricciones a corredores menores de 25 años para evitar sobrecargas en su desarrollo deportivo. Estas reglas impiden que participen en más de una gran vuelta por temporada.

Su equipo, UAE Team Emirates XRG, deicidió reservarlo para otras competencias importantes del año. Aunque su ausencia en La Vuelta es una decepción para los aficionados, también se considera un movimiento estratégico que protegerá su carrera a largo plazo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.