El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó el Tour de Austria 2025 en la quinta y última etapa, donde tuvo una participación dominante que lo hizo ganar la clasificación general.

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Isaac del Toro, de tan solo 21 años y la promesa del ciclismo mexicano, se coronó en la 75 edición de la Vuelta de Austria y ganó su primer título fuera de las categorías juveniles.

¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro en el Tour de Austria 2025?

En una participación de cinco días, el mexicano terminó la etapa final en la posición 19, después de que su equipo UAE Team Emirates ejecutara un plan para que Isaac siempre estuviera en posiciones que le dieran la ventaja y se mantuviera seguro de la competencia.

Tres victorias en el Tour de Austria 2025

El mexicano ganó tres de las cinco etapas del Tour de Austria 2025 y ganó la clasificación general con un tiempo acumulado de 17 horas, 51 minutos y 18 segundos.

En esta última etapa, el oriundo de Ensenada, Baja California, se enfrentó a un recorrido montañoso de 144.2 kilómetros en Feldkirch. La victoria fue para el neerlandés Bob Jungels, sin embargo, el mexicano, aunque quedó en la posición 19, aseguró su liderato en clasificación general.

Isaac del Toro superó al irlandés Archie Ryan por 29 segundos y al polaco Rafal Majka por 47. Además, el mexicano obtuvo el maillot blanco como mejor joven; el maillot verde por ser el líder de puntos y fue reconocido como máximo ganador de etapas.

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