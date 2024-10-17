¿Se ve un nuevo futuro para Santi Giménez? Al parecer sí y es que en las últimas horas se dio a conocer que la estrella del Feyernoord Rotterdam cambiaría de agente y estaría llegando a las filas de una de la representantes más importantes del futbol mundial.

De acuerdo a información que dio a conocer el periodista argentino César Luis Merlo, el Bebote estaría en la misma empresa de representación que la estrella del Manchester City, Erling Haaland.

El comunicador argentino se dijo en posición de confirmar que el futbolista mexicano ahora estaría siendo representado por Rafael Pimenta, la cual es considerada “la mujer más influyente” del balompié internacional.

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¿Quién es Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta ha emergido como una de las figuras más influyentes en el mundo del fútbol tras el fallecimiento de Mino Raiola en 2022. A pesar de haber trabajado durante años junto a Raiola, su nombre era menos conocido hasta que asumió la dirección de la agencia que representa a algunos de los jugadores más cotizados del mundo.

Hoy, Pimenta ha demostrado su capacidad para negociar en los niveles más altos del futbol mundial y gestionar las carreras de estrellas como Erling Haaland, Paul Pogba y Matthijs de Ligt, consolidándose como una de las agentes más poderosas del deporte.

Esta es la clave en el éxito de Rafaela Pimenta

La trayectoria de Pimenta en el fútbol ha estado marcada por su habilidad para forjar relaciones de confianza con sus clientes y manejar los aspectos comerciales de sus carreras con una mezcla de firmeza y empatía.

Tras la muerte de Raiola, muchos pensaron que los jugadores buscarían representación en otras agencias, pero la lealtad de figuras como Haaland demuestra el nivel de confianza que ella ha construido a lo largo de los años.

De acuerdo a diversos análisis, la clave de Pimenta ha sido mantener la estabilidad en un entorno donde la figura de Raiola parecía irreemplazable.

En un mundo dominado históricamente por hombres, ella ha tenido que enfrentarse a prejuicios, como lo ilustra la anécdota en la que un ejecutivo de un club asumió que un abogado había sido el artífice de una negociación llevada por ella; sin embargo, Pimenta ha sabido usar estas situaciones a su favor, afirmando su lugar en la mesa de negociaciones con una mezcla de humor y determinación.

El manejo de la carrera de Erling Haaland es un claro ejemplo de la destreza de Pimenta. El noruego ha confiado en ella y su equipo para guiarlo en decisiones clave. Bajo su gestión, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Manchester City.

En caso de concretarse esta información, Santi Giménez se convertiría en el primer mexicano en trabajar con la representante.

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