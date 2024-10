Raúl Jiménez escala en el top 10 de goleadores en Selección Mexicana

Muchos no lo pueden creer, pero Raúl Jiménez ya aparece entre los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana. De hecho, es el único jugador de la lista que sigue siendo convocado y que podría escalar lugares.

Javier ‘Chicharito’ Hernández es el jugador con más goles en la historia de la Selección Mexicana , con 52 anotaciones. Aunque todavía no se retira, a sus 35 años ya no es contemplado con el ‘Tricolor’ y no ha podido aumentar sus estadísticas.

Top 10 goleadores de Selección Mexicana

En esta lista encontramos grandes referentes que ha tenido la Selección Mexicana a lo largo de los años. La mayoría de ellos son delanteros, aunque destaca el caso de Andrés Guardado, quien figura a pesar de haber jugado como mediocampista.

10. Andrés Guardado – 28 goles



9. Hugo Sánchez - 29 goles

8. Zague – 30 goles

7. Enrique Borja – 31 goles

6. Carlos Hermosillo – 34 goles

5. Raúl Jiménez - 34 goles

4. Luis Hernández - 35 goles

3. Cuauhtémoc Blanco – 38 goles

2. Jared Borgetti – 46 goles

1. Javier ‘Chicharito’ Hernández - 52 goles

Cabe destacar que el ‘Vasco’ Aguirre asegura que, si un jugador se mantiene en buen nivel, lo seguirá convocando, por lo que Raúl Jiménez podría seguir en la Selección Mexicana al menos un par de años, rumbo al Mundial de 2026 , aunque ya tenga 33 años.

¿Qué otros jugadores podrían entrar al top de goleadores de Selección Mexicana?

Después de Javier ‘Chicharito’ Hernández, la ausencia de goleadores en la Selección Mexicana fue muy clara. Aunque Raúl Jiménez y Andrés Guardado comenzaron a destacar, no ha habido otros futbolistas que destaquen en este rubro.

De hecho, jugadores que todavía pueden ser convocados a la Selección Mexicana hoy en día están muy lejos del top 10. En estos momentos, los más cercanos son:



Hirving Lozano – 18 goles

Uriel Antuna – 14 goles

Orbelín Pineda – 11 goles

Henry Martín - 9 goles

Alexis Vega – 6 goles

Santiago Giménez - 4 goles