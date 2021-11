Si te gustó ‘This Is Us’, tienes que ver esta serie en Netflix

En 2016, This Is Us llegó a NBC para convertirse en una de las series más aclamadas por la crítica pero sobre todo por los espectadores; pero como se sabe que la emotiva historia está por terminar con su sexta y última temporada, te queremos recomendar una serie australiana que tiene una temática similar y lo mejor de todo es que está disponible en Netflix.

Indudablemente la historia de los Pearson ha cautivado a miles de televidentes de This Is Us, no solo por la forma en que se narra la historia, sino porque habla de temas cotidianos, de conflictos reales de la vida que hasta cierto punto permite sentirse identificado.

Sisters, serie de Netflix

Aunque la trama de esta serie es diferente a la creada por Dan Fogelman, es inevitable encontrar puntos en común entre ellas. Se trata de Sisters, que forma parte del catálogo de Netflix y tuvo su estreno oficial hace algunos años, en 2018.

Lo mejor de esta serie australiana, llena de comedia y drama por igual, es que la puedes disfrutar en un fin de semana , ya que consta de una temporada con 7 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.

La serie de Netflix tiene como protagonista a Julia, una mujer con un padre muy particular, pionero en fertilidad, y quien en su lecho de muerte decide hacer una confesión en la que asegura haber utilizado su esperma en decenas de pacientes.

De esta manera, su hija descubre que tiene 99 hermanos, de los cuales solo dos son mujeres. La serie se basa en el vínculo entre estas tres nuevas hermanas, muy diferentes entre sí, con una crianza diversa pero que intentan encontrar su nueva identidad.

Ellas son Roxy (Lucy Durack), una animadora de un ciclo infantil en decadencia con problemas de adicción a las drogas, que filma toda su vida para subir a su redes sociales, Edie (Antonia Prebble), una abogada que fue amiga de Julia hasta que le quitó el novio, y claro Julia (Maria Angelico).

Sisters de Netflix tiene un remake

La serie de Sisters fue creada por Imogen Banks y Jonathan Gavin y producida por Nicole O’Donahue. Originalmente fue emitida en Australia, país donde se gestó el proyecto, durante 2017. Pero para septiembre de 2018, Netflix la adoptó como una de sus series originales.

Su éxito fue tal que en 2019, Fox comenzó a preparar una remake estadounidense que finalmente adoptó el título Almost Family; fue desarrollada por Annie Weisman y protagonizada por Brittany Snow, Emily Osment y Megalyn Echikunwoke.

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps