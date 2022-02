Simon Leviev da su versión de la historia; “No soy un fraude”

Simon Leviev, conocido también como el estafador de Tinder, negó ser un fraude y dijo busca limpiar su imagen tras darse a conocer el documental de Netflix, el cual expone sus estafas con mujeres.

En una nueva entrevista que emitió Shimon Hayut, su verdadero nombre, explicó que no es “ese monstruo” que se mostró en la plataforma de streaming. “Era sólo un tipo soltero que quería conocer a algunas chicas en la app de citas”.

También mencionó que las mujeres que se muestran en el documental “No fueron estafadas y no fueron amenazadas”, y no “se sintió mal” por las supuestas víctimas que hablaron en el documento porque no las engañó.

Añadió que no es hijo de un magnate multimillonario del diamante. “No, no lo soy, y nunca me presenté como tal” y explicó que su fortuna la consiguió al ser un hombre de negocios que compró Bitcoin en 2011. “No necesito decir cuánto vale ahora”.

“Quiero limpiar mi nombre, quiero decirle al mundo que esto no es cierto”, dijo Simon Leviev.

Al unirse brevemente a la entrevista, la novia de Hayut defendió al supuesto estafador y reaccionó a las afirmaciones hechas por las mujeres en el documental. “Dios mío, ¿cómo alguien puede hacer un truco tan falso?” También confirmó que Hayut nunca le ha pedido dinero prestado.

El documental de Netflix “El Estafador de Tinder” muestra que Hayut estafó a tres mujeres con cantidades significativas de dinero fingiendo que estaba en peligro.

Hayut se hacía llamar Simon Leviev , y fingía ser el hijo y heredero del multimillonario de diamantes Lev Leviev. Con ello“sedujo y estafó a mujeres jóvenes por millones y está prófugo de la justicia en varios países”.

El estafador de Tinder se enfrentó a múltiples cargos en Israel y fue condenado a prisión en Finlandia. Hayut negó las reclamaciones de fraude a los cineastas de Netflix y les dijo que presentaría una demanda por “difamación y mentiras”.

Desde que el documental se estrenó, Hayut ha firmado con una agente de talentos y se ha unido a Cameo, la plataforma personalizada para compartir videos en donde un video personal con él cuesta 199 dólares.

También se confirmó que el joven ha sido vetado de Tinder y otras plataformas de Match Group Inc., incluyendo Match.com, OkCupid, Hinge y PlentyOfFish.

