Muere la actriz de telenovelas, Renata Flores, a los 74 años de edad

La actriz mexicana , Renata Flores, murió a la edad de 74 años, informó a través de redes sociales La Casa del Actor, donde vivió sus últimos años luego de ser encontrada en situación de calle. La intérprete es recordada por su participación en telenovelas como “Chispita”, “Rosa Salvaje”, “La Usurpadora” y “Rebelde”.

El Patronato y Consejo Honorario de la Casa del Actor, I.A.P Mario Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento de Renata Flores. Actriz, amiga, amiga y huésped de esta casa. -publicó La Casa del Actor.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió en X (antes Twitter), sus condolencias por la muerte de la actriz..

Con una larga trayectoria en telenovelas, también participó en 1970 en la película Confesiones de una adolescente, bajo la dirección de Julian Pastor. Descanse en paz, un fuerte abrazo para sus familiares y amigos. -señaló la publicación.

Tras la noticia, internautas lamentaron la muerte de la reconocida actriz Renata Flores y enviaron el pésame a sus familiares.

¿Quién es Renata Flores?

Renata Flores nació el 28 de agosto de 1949 en la Ciudad de México, aunque gran parte de su historia temprana permanece envuelta en el misterio, con pocos detalles disponibles sobre sus primeros años de vida antes de su incursión en el medio artístico nacional.

Flores inició su carrera en 1964 como cantante de rock and roll, uno de sus éxitos fue “Mi novio Juan”, versión al español de la canción de The Angels llamada “My boyfriend back”.

Después se integró al mundo de la actuación en la televisión con los melodramas “Gente sin historia”, de 1967 y “Juventud, divino tesoro”, de 1968, a estos le siguieron 25 producciones como " Rosa salvaje” (1987-1988), "¡Vivan los niños!” (2002-2003) y “Amores verdaderos” (2012-2013), donde realizó su última actuación.

De acuerdo con medios especializados, los productores de telenovelas la consideraban para papeles de villanas debido a sus rasgos físicos.

La actriz Renata Flores vivió en situación de calle

Fue en 2020 que se dio a conocer que Renata Flores vivía en condición de calle y se pidió apoyo para que fuera admitida en La Casa del Actor, casa de retiro del gremio.

El youtuber Alejandro Zúñiga compartió algunas imágenes de Renata Flores donde se pudo observar que la actriz Renata Flores vivía en su auto con sus dos mascotas en la colonia Narvarte, así que solicitó ayuda para ella y recibió respuesta de la ANDA, quien le brindó un techo en la Casa del Actor, donde pasó sus últimos días.

