Itatí Cantoral llega a transformar la tercera temporada de la ‘Dra. Lucía’

La exitosa serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario regresa a TV Azteca con el anuncio oficial del inicio de grabaciones de su tercera temporada, además de incorporar a sus filas a Itatí Cantoral.

El esperado regreso suma un nuevo giro dramático con Cantoral , quien interpretará a Natalia Cervantes, una cirujana plástica que llega como nueva directora del Hospital Matilde Montoya y principal antagonista de la historia.

¿Cuál será el papel de Itatí Cantoral en la ‘Dra. Lucía’?

La también cantante se suma a la producción con un papel, en sus palabras, retador como Natalia Cervantes, una médica perfeccionista, desequilibrada emocionalmente y enamorada de un hombre 17 años menor.

Una llegada a la pantalla que, según la actriz, trastocará la trama y al propio hospital.

¿Cuántos episodios tendrá la tercera temporada de la ‘Dra. Lucía’?

La tercera temporada promete ser una producción ambiciosa: se harán 50 nuevos episodios, con lo que la serie alcanzará un total de 150 capítulos, una cifra inusual en la televisión nacional.

El inicio formal del rodaje se llevó a cabo en los primeros días del mes de agosto, en el Foro 7 de Azteca Estudios, ambientado como el icónico Hospital Matilde Montoya.

Elenco de la ‘Dra. Lucía’

Para esta nueva temporada, los actores serán:



Marimar Vega regresa como la Dra. Lucía Castillo, protagonista de la saga médica

retoma su papel como la Dra. Mariana Esquivel Además, se incorporan Cayetano Arámburo, Ruy Senderos, Carlos Ferro, junto a un sólido equipo de paramédicos, agrandando la dinámica del hospital.

¿De qué trata la ‘Dra. Lucía’?

La Dra. Lucía enfrenta su mayor desafío: su don, antes protegido por un amuleto, ha sido debilitado tras perderlo; al retirarse este elemento, su salud y habilidades quedan más vulnerables que nunca.

Paralelamente, el Dr. Emiliano (Cristián de la Fuente) desaparece por estar involucrado con la mafia, dejando secretos que estremecen la trama, por lo que el Dr. Patricio (Carlos Ferro) se convierte en un héroe inesperado, atrapado entre su afecto por Mariana y la conexión con Lucía.

Otros giros en la trama incluyen el encarcelamiento de Mariana tras enfrentar graves acusaciones, un ataque a Karina que deja al hospital al borde del caos.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de la ‘Dra. Lucía’?

Las grabaciones apenas comenzaron, por lo que no se sabe cuándo será estrenada la nueva temporada; sin embargo, esto ya genera expectativas entre los fanáticos.

