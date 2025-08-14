Querida Miss Universo muere tras trágico accidente con un alce

Muere Miss Universo: el mundo de los certámenes y las pasarelas se encuentra de luto tras anunciarse el fallecimiento de una querida reina de belleza a la corta edad de 30 años.

Muere Miss Universo Rusia

La modelo y exrepresentante de Rusia en Miss Universo, Kseniya Alexandrova, perdió la vida a los 30 años en un accidente automovilístico ocurrido el pasado 12 de agosto 2025.

Extendemos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia, amigos y personas que fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017 Kseniya Alexandrova. Su gracia, bellexa y su espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Esperamos que su memoria continúe inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos fueron lo suficientemente afortunados de conocerla -indicó la Organización de Miss Universe en un comunicado.

No obstante, no proporcionó detalles sobre las causas de la muerte de la ex Miss Universo.

¿Qué le pasó a la Miss Universo Rusia?

La joven murió tras sufrir un accidente automovilístico en julio pasado y permanecer hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky, de acuerdo con reportes.

Kseniya Alexandrova viajaba como copiloto en un vehículo en la región de Tver. De acuerdo con la información disponible, Alexandrova viajaba junto a su esposo cuando se encontraron con un alce en la carretera, al intentar esquivar al animal, el conductor perdió el control y el automóvil terminó impactando.

La modelo sufrió un traumatismo craneal que derivó en su traslado de urgencia a un hospital, donde permaneció hasta el pasado 12 de agosto y finalmente falleció.

¿Quién era Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017?

Kseniya Sergeevna Alexandrova nació el 12 de noviembre de 1994 en Moscú. Inició su carrera en el modelaje a los 19 años, trabajando con la agencia Modus Vivendis, combinando su trayectoria profesional con estudios académicos en diversas áreas.

En 2016 se graduó en Finanzas por la Universidad de Economía de Plekhanov. Más tarde, en 2020, concluyó su formación en la Escuela Superior de Cine y Televisión “Ostankino”. Posteriormente obtuvo un título en Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.

Su proyección pública se consolidó en 2017, cuando representó a Moscú en el certamen Miss Rusia, donde obtuvo el segundo lugar. Ese mismo año, fue elegida para representar a su país en Miss Universo, celebrado en Las Vegas, aunque no logró clasificar entre las semifinalistas.

Cabe señalar que hace pocos meses se había casado, pues a través de sus redes publicó fotos de su boda con Ilya, celebrada el pasado 22 de marzo.

En 2018, se le relacionó sentimentalmente con el actor mexicano Eduardo Verástegui.

