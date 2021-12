Todos los estrenos de enero 2022 de Amazon Prime Video

Mensualmente todas las plataformas de streaming nos sorprenden con la vasta cantidad de nuevos títulos que agregan a su catálogo y Amazon Prime Video no será la excepción. Por ello, te compartimos cuáles serán los estrenos sobre lo mejor que llegará en enero.

Todo indica que Amazon Prime Video iniciará el año con producciones imperdibles, películas y series que pretenden enganchar a los usuarios desde el primer momento.

Durante los primeros días de enero de 2022, Amazon Prime Video tendrá nuevo contenido para todos los gustos: comedias, acción, romance, animación, entre otros. Así que, ¿listo para maratonear con estas recomendaciones?

Estrenos de películas en Amazon Prime Video para enero

Anota y agenda cuáles serán los estrenos que podrás disfrutar en Amazon Prime Video durante todo enero.

After Almas Perdidas

Disponible a partir del lunes 3 de enero.

Esta es la tercera entrega de la franquicia basada en la exitosa saga de novelas de Anna Todd y protagonizada por Josephine Langford (Tessa) y Hero Fiennes-Tiffin (Hardin). En esta cinta, que llegará a Amazon Prime Video, la historia de amor de esta pareja afronta uno de sus peores momentos.

Ahora los secretos que escondían las familias de ambos amenazan con romper lo suyo. Siguen amándose, pero los celos, las traiciones y las complicaciones empiezan a hacer que los jóvenes se planteen si realmente sigue mereciendo la pena luchar por lo suyo.

AFTER 3 ALMAS PERDIDAS Tráiler Español Latino Subtitulado # 2 (NUEVO, 2021)

García y García

Disponible en Amazon Prime Video a partir del miércoles 5 de enero.

Si te gusta la comedia, esta es una increíble opción para disfrutar durante los primeros días de enero. Dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por el hilarante dúo Pepe Viyuela y José Mota, la película española cuenta la historia de un intento desesperado por salvar Hispavia, una pequeña aerolínea con grandes problemas económicos.

Los encargados de llevar a cabo las acciones necesarias para esta última oportunidad son un prestigioso consultor y un experto mecánico que tiene el mismo nombre: Javier García; por lo que la casualidad y desorganización harán que sean confundidos e intercambien sus papeles.

TRÁILER - GARCÍA Y GARCÍA

The Tender Bar

Disponible en Amazon Prime Video a partir del viernes 7 de enero.

La nueva película dirigida por George Clooney es un drama biográfico sobre el novelista J.R. Moehringer, construido con base en las memorias escritas por el propio autor. En ella se relata cómo un niño huérfano crece bajo la tutela de su tío Charlie (Ben Affleck), un peculiar camarero que cuida de su sobrino mientras el joven trata de cumplir su sueño de convertirse en novelista.

THE TENDER BAR Trailer (2021) SUBTITULADO [HD] (Ben Affleck, Tye Sheridan) Amazon

Hotel Transilvania: Transformania

Disponible a partir del viernes 14 de enero.

Esta es la última película de la saga animada que comenzó en 2012 y que llegará al catálogo de Amazon Prime Video en 2022. Además si quieres disfrutar de una maratón de todas las entregas recuerda que puedes rentar o comprar el resto de las cintas en la plataforma de streaming .

Hotel Transylvania 4 Transformanía (2022) Nuevo Tráiler Oficial Español Latino

El espía inglés

Disponible en Amazon Prime Video a partir del sábado 29 de enero.

Dentro de los estrenos imperdibles del mes, los usuarios también podrán disfrutar de la historia de un ingeniero llamado Greville Wynne que es reclutado para trabajar como espía debido a sus conocimientos. Son tiempos de Guerra Fría, así que Wynne deberá ser capaz de proveer a la CIA de la información necesaria sobre los planes de la URSS; una peligrosa misión para un hombre alejado de este tipo de menesteres.

The Courier (2021) | Tráiler Oficial Subtitulado | Película Con Benedict Cumberbatch

Estrenos de series en Amazon Prime Video para enero

As We See It

Disponible a partir del viernes 21 de enero.

Esta nueva serie de drama y comedia, original de Amazon Prime Video, sigue la historia de unos compañeros veinteañeros que se encuentran en el espectro del autismo y de cómo lidian con los habituales problemas de jóvenes de su edad: conseguir un trabajo, hacer amigos y enamorarse.

As We See It - Official Trailer | Prime Video

This is Us - Temporada 5

Disponible a partir del viernes 27 de enero.

Después de una larga espera por fin llega a Amazon Prime Video la quinta temporada de esta increíble serie, donde el director pondrá a todos los fans al día de cómo le está yendo a cada Pearson y también incluirán la crisis ocasionada por la pandemia, que realmente paralizó la grabación de This is us .

This Is Us Season 5 Trailer (HD)

Estrenos de Amazon Prime Video en 2022

En este 2022 Amazon Prime Vídeo será un año lleno de sorpresas con estrenos de series originales sobre El Señor de los Anillos o el regreso de la tercera temporada de The Boys, la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, la segunda temporada de El Internado Las Cumbres y otros exclusivos como Operación Marea Negra y Sin Límites.

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps