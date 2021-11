Las mejores series según la crítica que puedes ver en Amazon Prime

Amazon Prime es una de las plataformas de Streaming que tienen un gran catálogo de series que se han popularizado y han sido aclamadas por la crítica. En esta variedad están todo tipo de producciones que podrás disfrutar un fin de semana.

Lo mejor de todo es que no importa donde te encuentres, ya que casi todo en esta lista está disponible para ver tanto en México y otras regiones de América Latina. Así que, sin más preámbulos, sigue leyendo para conocer nuestras selecciones de los mejores programas de Amazon Prime.

The Boys

Con dos temporadas en la plataforma, la serie se ha convertido en una de las favoritas de la crítica, En un mundo donde los superhéroes son omnipresentes, se necesita mucho para destacar. The boys es una adaptación brutalmente divertida de la serie de cómics sangrienta de Garth Ennis.

Desde el episodio inicial se muestra a una corporación llena de corruptos superpoderosos “héroes”.

El héroe de la historia es Hughie, un hombre normal cuya pareja es brutalmente asesinada por un Super corporativo. Billy Butcher, que también ha tenido su propio encontronazo con los superpoderes, tiene una venganza y se une con Hughie. Algunos otros no Supers se unen a la diversión y forman The Boys.

La originalidad y escenas sangrientas de la serie superan por mucho a lo que Marvel y DC tienen acostumbradas a las personas.

The Boys - Final Trailer | Prime Video

Mr. Robot salió de la nada para convertirse en un gran éxito. Se trata de piratas informáticos, sí, pero el niño prodigio de la tecnología en el corazón de esta historia no se parece a ninguna otra representación en pantalla.

Rami Malek interpreta a Elliott Anderson, un genio de las computadoras que se une a las filas del misterioso Mr.Robot con el pretexto de que su banda de vigilantes digitales liberará a la sociedad de las garras de las empresas estadounidenses .

Paranoico y tenso, Robot se desarrolla como un thriller cocinado en la mente de David Fincher y luego desviado a través de la extraña lente de David Lynch. Su creador Sam Esmail muestra su ojo para los detalles aquí, que combina estilos de todo tipo para crear un thriller completamente único.