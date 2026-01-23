Fallece Francis Buchholz, bajista legendario de Scorpions

El mundo del rock y el heavy metal está de luto: Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, murió a los 71 años. El artista perdió la lucha contra el cáncer.

La familia del alemán dio a conocer la noticia a través de las redes oficiales del artista, destacando que partió en paz y rodeado de sus seres queridos. El mensaje también agradece el respaldo de los seguidores a lo largo de su carrera.

"Con una gran tristeza y el corazón hecho pedazos compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer. Dejó este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados. Durante toda su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado afrontando cada desafío como una familia —exactamente del modo en que él nos enseñó".

Legado de Francis Buchholz

Francis Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania. Comenzó en la música a los 11 años y a los 15 ya tocaba el bajo. Cuando terminó la secundaria, comenzó a interesarse por ser parte de los grupos y las bandas de rock de la época.

Scorpions (1973–1992): Se unió a la banda junto a Uli Jon Roth en 1973. Grabó doce álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Lovedrive, Blackout y Love at First Sting. Su bajo es parte fundamental de himnos mundiales como "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" y "Wind of Change".

Otros proyectos: Tras dejar Scorpions, trabajó como consultor artístico y mánager. En 2005 regresó a los escenarios con Uli Jon Roth y, entre 2012 y 2016, formó parte de Michael Schenker's Temple of Rock junto a otros exmiembros de Scorpions.

Legado técnico: En 1978 fundó Rocksound, una de las empresas de alquiler de iluminación y sonido más importantes de Alemania. También es autor del libro instructivo para bajistas Bass Magic (1996).

