Ni boda perfecta ni familia unida; Brooklyn Beckham revela el motivo por el que cortó relación con David y Victoria

El apellido Beckham ha sido sinónimo de éxito, cercanía familiar y una imagen pública cuidadosamente construida durante décadas; sin embargo, en los últimos meses esa narrativa comenzó a resquebrajarse hasta que Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, decidió romper el silencio con una serie de declaraciones que marcaron un punto de quiebre definitivo.

Por medio de varias historias en Instagram, Brooklyn afirmó que durante gran parte de su vida vivió bajo un control constante, no solo familiar, sino también mediático.

Según explicó, sus padres habrían influido en la forma en que se construyó la narrativa pública de la familia, mientras él optaba por mantenerse al margen. Esa situación, dijo, le generó una ansiedad persistente que solo comenzó a enfrentar cuando decidió defenderse por primera vez.

Cronología del conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres

Primeros indicios de tensión familiar

Los rumores sobre un distanciamiento comenzaron a circular hace varios meses, cuando Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, estuvieron ausentes en reuniones familiares y celebraciones relevantes. Aunque no hubo declaraciones oficiales, estas ausencias llamaron la atención de la prensa internacional y avivaron versiones sobre desacuerdos internos.

El silencio prolongado y las versiones en medios

Durante meses, ni Brooklyn ni sus padres hablaron públicamente del tema. Según él, ese silencio no fue casual: aseguró que intentó manejar la situación de forma privada, mientras sus padres —y su equipo— habrían permitido que circularan versiones en la prensa que lo dejaban en una posición desfavorable.

No obstante, semanas atrás su hermano, Romeo Beckham, reaccionó públicamente al bloqueo en redes de Brooklyn a toda la familia y aseguró que no es culpa de sus padres.

El papel de Nicola Peltz en el distanciamiento

De acuerdo con el testimonio de Brooklyn, el conflicto se agravó por la relación con su esposa. Señaló que, incluso antes de su boda, sus padres habrían intentado interferir en su relación. Uno de los episodios más delicados, según relató, fue la cancelación del vestido de novia que Victoria Beckham supuestamente diseñaría para Nicola, hecho que marcó un quiebre emocional.

La boda y el episodio del baile

El día de la boda fue otro momento clave. Brooklyn afirmó que el primer baile planeado con su esposa fue interrumpido, cuando su madre lo habría sustituido en un momento que calificó como incómodo y humillante frente a cientos de invitados. Este episodio, según explicó, profundizó la distancia con su familia.

Renovación de votos y ruptura definitiva

Las tensiones posteriores llevaron a Brooklyn y Nicola a renovar sus votos matrimoniales, con la intención de conservar recuerdos positivos de su unión. Paralelamente, el joven acusó a sus padres de enviar a sus hermanos a confrontarlo y de bloquearlo en redes sociales, versión que contradice declaraciones previas de otros miembros de la familia.

Finalmente aseguró que no busca una reconciliación y que su decisión responde a años de control y presión mediática.

Negó que su esposa lo manipule y afirmó que su prioridad ahora es construir una vida alejada de conflictos, enfocada en la tranquilidad y el bienestar de su futura familia.

