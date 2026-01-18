Jorge Rivero, galán del cine mexicano y de Hollywood, levanta pesas a sus 88 años

"Mente sana y cuerpo sano", es lo que busca Jorge Rivero, leyenda del cine mexicano, quien fue captado levantando pesas a sus 88 años en un gimnasio de Estados Unidos.

El actor que brilló como una antorcha junto a actores estadounidenses como John Wayne, Charlton Heston, Glenn Ford y Candy Cave, en los años 70 y 80 sigue teniendo una rutina ardua de ejercicio, pues señaló que quiere conservar su salud, el mayor tiempo que pueda.

¿Quién es Jorge Rivero?

Jorge Rivero era considerado uno de los mayores galanes y hasta símbolo sexual debido a su físico atlético. Su atractivo llamó la atención de los productores de cine, dándole participaciones en películas como "El mexicano", "Pedro Páramo", "Bellas de noche" y "El pecado de Adán y Eva".

Jorge Rivero cuida de su salud mental y física

El actor Jonathan Cheung no pudo evitar grabar Jorge Rivero, quien acostumbra ir todos los días a un gimnasio de California para hacer pesas y cardio, a pesar de su avanzada edad. Cuando le preguntó qué era lo que lo motivaba a ir todos los días a ejercitarse, este contestó que su salud.

“Mi salud. Quiero conservar mi salud, no perderla, eso es lo principal. Mi padre me dio un consejo; mis padres eran de España y en esa época la tauromaquia era muy importante. Él decía: 'Cuando ves venir al toro, no te quedas parado frente a él, te mueves'. A los 88 años no puedes evitarlo, el toro viene. Así que más vale estar sano, más vale tener la mente bien. Eso es lo que pienso, seguir adelante todo el tiempo que pueda, siempre con una mente sana y un cuerpo sano”.

