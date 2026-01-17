¡Que siempre sí! Eugenio Derbez confirma su regreso en Shrek 5 como la voz de Burro

Luego de varios meses de especulación sobre el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro en la película Shrek para Latinoamérica, el actor mexicano confirmó que DreamWorks se puso en contacto con él para ofrecerle nuevamente la ser el intérprete de este icónico personaje animado.

Fue durante la alfombra roja de la nueva temporada de LOL: Buscando Talento, que el actor y comediante mexicano negó que el estudio no se haya puesto en contacto con él para interpretar a dicho personaje, sino que continúan en las negociaciones contractuales por motivos creativos.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su regreso como Burro en Shrek 5?

De acuerdo con lo mencionado por Eugenio Derbez, ya aceptó la invitación de la producción para realizar el doblaje al español latino de Shrek 5, sin embargo, puso como condición tener libertad para intervenir los diálogos y poderlos adaptar a una “jerga” más local en la región del continente americano.

“De ‘Burro’ ya me contactaron, ya había dicho que sí, la nota donde dicen que no, es mentira; desde el principio había dicho que sí, nada más que puse una condición: Si me dejan adaptarlo, sí lo hago, si no me dejan adaptarlo, no lo hago”, señaló Derbez en la alfombra roja de LOL.

Con esto mencionado, el actor mexicano señaló que solamente está esperando la llamada de los ejecutivos de nuestro país en donde le confirmen que el acuerdo quedó cerrado. “Los ejecutivos de México están hablando con los americanos para ver si se puede meter mano al libreto. No me han hablado todavía, están en eso”, puntualizó.

¿Cuándo sale Shrek 5?

Vale la pena mencionar que el estreno de Shrek 5 está proyectado para el 30 de junio del próximo 2027, por lo cual aún se cuenta con tiempo suficiente para cerrar la participación del actor mexicano en el filme animado.

Es importante mencionar que la película sufrió un retraso considerable luego de que se confirmara el cambio de imagen que le darían a Shrek, Burro y Fiona tras las críticas de los usuarios en redes sociales.

¿De qué tratará Shrek 5?

Hasta el momento se ha dado a conocer que Shrek 5 se centrará en una de las hijas adolescentes de la icónica pareja de ogros. Pese a ello, es importante mencionar que todo ha quedado en meras especulaciones sobre la trama del filme.

