Muere Scott Adams, creador de ‘Dilbert’, sus posibilidades de recuperación eran “esencialmente cero”

El dibujante de la popular tira cómica 'Dilbert', Scott Adams, murió a los 68 años, a causa del cáncer de próstata. Meses antes había informado a sus seguidores que sus posibilidades de recuperación eran "esencialmente cero"

La noticia fue dada a conocer por su exesposa Shelly Miles en transmisión en vivo “The Scott Adams School”, quien leyó una última declaración del artista que había dejado antes de morir.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál fue la última declaración de Scott Adams?

En la declaración leída por su esposa, Scott dijo estar en pleno uso de sus facultades mentales, sin embargo tenía algunas cosas que decir antes de irse: "Tuve una vida increíble, le di todo lo que tenía...Sean útiles y sepan que los amé a todos hasta el final".

Scott Adams y su lucha contra el cáncer

Adams estaba en cuidados paliativos desde la semana pasada de acuerdo con Shelley Miles. En 2025 anunció que había sido diagnosticado con el mismo cáncer de próstata agresivo que el expresidente Joe Biden y señaló que de acuerdo con los especialistas tenía muy bajas probabilidades de sobrevivir.

El creador del cómic señaló en mayo de 2025 que el cáncer de próstata se había extendido a sus huesos y su salud había estado empeorando con el paso de los días, por lo que seguramente moriría durante el verano.

"Las posibilidad de recuperación son prácticamente nulas...Les mantendré informados si eso cambia, pero no cambiará", dijo durante una transmisión en vivo de su podcast Real Coffe con Scott Adams.

Trump lamenta la muerte de Scott Adams

Scott Adams era un firme partidario del presidente Donald Trump, quién una vez lo recibió en su despacho de la Casa Blanca. A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense lamentó su muerte.

🚨#AlertaADN



Trump (@POTUS) lamenta la muerte de Scott Adams, caricaturista y escritor estadunidense, creador de la tira cómica "Dilbert" pic.twitter.com/lDb6dmLjFv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 13, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

