Harry Styles regresará a los escenarios este 2026, posibles ciudades en donde se presentará

Harry Styles volverá a los escenarios este 2026 tras un descanso de tres años y lo hará tras confirmar su segunda residencia en el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los lugares más representativos de su carrera profesional.

Page Six supo en exclusiva que el ex One Direction estará en el Madison Square Garden durante tiempo considerable, como lo hizo en 2022 como parte de su gira "Love On Tour".

En ese año estuvo 15 noches con entradas agotadas y con su inesperado regreso se podría repetir la misma historia, por lo que se espera que sea mayor el tiempo que se anuncie.

¿Cómo fue anunciado el regreso de Harry Styles?

La expectación de su regreso a la música comenzó cuando recientemente publicó una toma panorámica del público acompañada por la frase We Belong Together en diversas ciudades del mundo, entre ellos Londres, Paris, Los Ángeles y Madrid. Posteriormente se activó su sitio web en donde se prevé muy pronto anuncie fechas las sedes específicas.

Here We Go Again / See You Very Soon pic.twitter.com/g6Brz2ELW5 — HSD (@hsdaily) January 12, 2026

¿Harry Styles volverá a México?

Aunque todavía no hay nada confirmado, en una de las historias de Instagram de Harry Styles hay una imagen en donde se puede leer México y tres sedes ocultas en donde realizaría los conciertos.

