Al estilo de Marvel, hay humanos que tienen “superpoderes” y a la ciencia le cuesta explicarlos ¿Tienes alguno?

En nuestro mundo hay personas que tienen cualidades que los hacen más fuertes que los demás o más resistentes y estas características han llegado a ser calificadas como superpoderes , pues aunque estamos lejos de las películas del universo Marvel, sus capacidades sobresalen.

Estos "superpoderes", si es que se pueden llamar de esta manera, parecen desafiar las leyes de la naturaleza y son difícil de entender hasta por la comunidad científica.

Mutación de Alta Densidad Ósea

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mutación LRP5V171 o mutación de alta densidad ósea causa un engrosamiento mandibular y torus palatino, al alterar la acción de un antagonista normal de la vía wnt, una proteína del desarrollo. Las personas que tienen esta condición pueden o resistir fracturas o por el contrario tener huesos frágiles.

Durmiente Corto Natural

Dormir 8 horas es importante para que las personas puedan realizar sus actividades con energía, sin embargo hay quienes con menos de 5 funcionan muy bien. A ellos se les conoce como "durmientes corto natural", un porcentaje pequeño de la población que tiene una mutación genética en el gen DEC2.

La mutación en el gen (el cual regula los niveles de orexina, hormona vinculada al estado de vigilia), permite a ciertas personas dormir de 4 a 6 horas y mantenerse activas.

Analgesia congénita

La analgesia congénita es una condición desde nacimiento que provoca que la persona no pueda percibir el dolor físico. Suelen tener muchas heridas en su cuerpo pero no las sienten, por lo que se considera como una forma de neuropatía periférica, pues afecta al sistema nervioso periférico.

Condiciones parecidas a "superpoderes"

Cabe mencionar que aunque estas características de superhumanos son dignas de una película de ciencia ficción, se trata de condiciones médicas extrañas que pueden afectar en cómo se desarrolla la persona que la tiene.

