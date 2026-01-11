Arrestan a Matt Prokop, actor de High School Musical 3 por múltiples cargos

Matt Prokop, quién interpretó a Jimmy, en High School Musical 3, fue arrestado y puesto bajo custodia, en la Cárcel del Condado de Victoria, por cargos de pornografía infantil, entre otros.

De acuerdo con la revista People, el actor de 35 años, fue aprehendido el 24 de diciembre en el Condado de Victoria, Texas, tras ser acusado de cuatro delitos menores y dos graves. Permanece bajo custodia sin derecho a libertad bajo fianza, mientras se lleva a cabo el proceso legal.

¿De qué se le acusa a Matt Prokop?

Agresión con agravantes a un familiar con un arma

Violación de fianza (orden de protección)

Evasión de arresto o detención

Dos cargos de resistencia al arresto, registro o transporte

Posesión de pornografía infantil (delito grave de segundo grado)

Matt Prokop envuelto en polémicas

El arresto de Matt Prokop se dio poco tiempo después de las acusaciones de abuso presentadas por su exnovia Sarah Hyland, de abuso verbal y físico durante su relación (5 años). En mayo de 2014, la estrella de Disney la habría arrojado contra un vehículo y la estranguló durante una discusión. Los documentos judiciales fueron obtenidos por People.

¿Qué se sabe de la violencia contra la actriz Sarah Hyland?

La actriz Sarah Hyland, conocida por su papel en Modern Family, obtuvo una orden de restricción en 2014 contra el actor por agresiones durante su relación. Estas acusaciones provocaron efectos negativos en la carrera de Matt Prokop, por lo que se alejó del mundo del entretenimiento.

Según orden de alejamiento, en ese entonces, la coprotagonista de Modern Family, Julie Bowenm, intervino en el caso y ayudó a Hyland a terminar su relación. Esto enfureció al actor, quien amenazó con matar al perro de su exnovia y quemar su casa.

