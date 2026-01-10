¡Noches de balada romántica! Cristian Castro dará conciertos en el Auditorio Nacional; fechas y venta de boletos

Cristian Castro, uno de los baladistas más icónicos de la música latina, anunció su gira "Desde el Corazón Tour 2026" con dos presentaciones confirmadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los conciertos prometen revivir éxitos que han marcado generaciones de fans.

Tras una ausencia de varios años de los escenarios, el hijo de Verónica Castro ofrecerá estas presentaciones en uno de los recintos más emblemáticos del país, donde interpretará algunos de sus grandes éxitos que han marcado la vida musical de múltiples generaciones.

Fechas y lugar del concierto

Martes 10 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026

Inicio de los shows: 20:30 horas

Auditorio Nacional, Ciudad de México

Venta de boletos: fechas y cómo comprarlos

La venta general de boletos para los dos conciertos se abrirá el jueves 15 de enero de 2026 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Los fans podrán adquirir sus entradas exclusivamente a través de la plataforma Superboletos , sin ninguna preventa bancaria previa dando igualdad de oportunidades a todos los seguidores.

Precios de los boletos para Cristian Castro

Aunque los costos exactos aún no se divulgan, se anticipan variaciones por zona. Se ofrecerán opciones de meses sin intereses utilizando tarjetas de crédito de Banorte, Santander y American Express, permitiendo a los asistentes pagar sus boletos sin cargos adicionales.

Setlist del concierto de Cristian Castro en 2026

Aunque el repertorio oficial se definirá conforme se acerquen los conciertos, se espera que Cristian Castro interprete varias de las canciones que han marcado su carrera, entre ellas "Azul", "Por amarte así", "No podrás" y otros temas que han consolidado su legado en la música.

