Piezas de más de 14 mil años de historia de Japón llega al Museo de Antropología en una imperdible exposición

Este 2026 Japón volverá a expandir sus fronteras a través de la cultura y en esta ocasión no será el Franz Mayer el que se encargará de albergar las piezas icónicas, sino el Museo Nacional de Antropología.

Entre 2023 y 2024 el Museo Nacional de Tokio presentó México antiguo: mayas, aztecas y teotihuacanos, exposición que tuvo miles de visitantes, convirtiéndose en una de las más exitosas. Ahora, el intercambio será en sentido contrario, por lo que la tierra azteca dará la bienvenida a piezas niponas, muchas de ellas que tienen 14 mil años de antigüedad.

¿Qué se sabe de la colección japonesa que llegará a México?

Se trata de 120 piezas donadas por la familia imperial, la mayoría de cerámica, a través de las cuales los mexicanos podrán saber más de la historia del país del sol naciente. Esta colección, que será recibida desde el Museo Nacional de Tokio, está compuesta de armaduras samuráis , kimonos, esculturas budistas y más.

¿Cuándo llegará la exposición de Japón al Museo Nacional de Antropología?

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta en que la exposición nipona llegará al museo, así como el nombre, sí se dio a conocer que abrirá sus puertas en noviembre de 2026.

La selección de piezas mostrará cómo gran parte de las obras de la familia imperial japonesa se han preservado a lo largo de los años, pues datan de los siglos IX, XVIII, y de la era Edo.

Japón y México son dos naciones amigas

Hay que señalar que esta exposición será organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en conjunto con la Embajada y Fundación de Japón en México. Algunas de las piezas son tan antiguas que se requiere una restauración constante para que se preserven.

