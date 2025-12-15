Habrá segunda temporada de IT Welcome to Derry y ya se sabe de qué va a tratar la historia

El último capítulo de IT Welcome to Derry confirmó lo que todos los fans de la serie ya sabían: que habrá más de una temporada y que la historia revelará todos los detalles que nunca se habían contado sobre la novela que Stephen King escribió entre 1980 y 1985, y que se publicó finalmente en 1986.

A lo largo de ocho episodios, la serie narró la historia previa al capítulo 1 en el que aparecen Los Perdedores y cuenta desde el momento en que roba el personaje de Bob Gray, quien es Pennywise el payaso bailarín, hasta los motivos por los que solo habita en el pueblo de Derry.

¿De qué trataría la segunda temporada de Welcome to Derry?

Aunque puede resultar una sorpresa, lo cierto es que los creadores, Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs han señalado en varias ocasiones que a lo largo de tres temporadas contarán todos los detalles de la creatura , ya que la mayor parte de la historia se desarrolla en 1962, 27 años de la película que se lanzó en 2017.

En la serie se incluyen flashbacks y eventos clave en 1908 que es cuando asume la forma del payaso y de 1935 con los secretos de la casa del pozo, también conocida como la Casa de la Calle Neibolt.

Entonces se espera que la historia fluya en un orden cronológico inverso para explorar los ciclos de Pennywise en Derry.

Seguimos en eso, hay una segunda temporada para explorar más el origen de Eso y las razones por las que está en este plano de existencia. La idea, en el arco más largo de la serie, es abrir la puerta a una mitología más amplia para ver el iceberg bajo el agua y todo lo que no es perceptible para los humanos. dijo Andy Muschietti a Entertainment Weekly.

¿Qué pasó en el último episodio de Welcome to Derry?

Aunque el último capítulo se trata de la travesía de los jóvenes para colocar el último pilar que evitará que IT pueda salir de Derry, lo cierto es que lo que más impactó fue el final en el que reaparece Beverly Marsh, junto a su padre, tras la muerte de su madre. Ya que confirma que para el payaso el tiempo no es lineal y que es capaz de conocer los sucesos del presente, pasado y futuro.

Sin embargo, aunque la serie llega hasta la generación de Los Perdedores, lo que se contará es la historia de Pennywise hacia el pasado. Ya que hay otro proyecto pensado para las películas que se crearon en años pasados, ya que los escritores planean realizar un supercorte de seis horas del capítulo 1 y 2.

