Filtran teaser de Avengers Doomsday; habrá 3 más antes del tráiler definitivo

Desde que se anunció que Robert Downey Jr. encarnaría al Dr. Doom en la nueva película de Los Vengadores de Marvel y se diera a conocer que Avengers Doomsday es el proyecto más ambicioso de los estudios, la expectativa ha sido enorme, pues la franquicia de superhéroes más popular de las últimas décadas tendrá un casting bastante amplios con muchos cameos no sólo de la franquicia de los "héroes más poderosos" sino también con otras como son la de Los X-Men, Los 4 Fantásticos entre otras para colindar en un universo que será una locura para los fans, quienes ya han podido ver el primer teaser tráiler de este épico filme y que fue filtrado en redes sociales.

Avengers Doomsday marcará un hito en las películas de Marvel Studios y la franquicia de superhéroes por lo que además a un año de su estreno el primer vistazo no será suficiente y la casa de los sueños los sabe, motivo por el cual un evento de esa magnitud merece no solo un vistazo sino varios. De estos se ha filtrado el primero que está basado en Steve Rogers, el Capitán América de Chris Evans, quien regresará a la franquicia luego de su última aparición en Avengers Endgame. Aquí el video que circula en redes:

leaked avengers doomsday trailer no quality again for the people cant see it pic.twitter.com/dRCM5KarCK — pinto kaido 🥁 (@pintokaido) December 15, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo saldrá el tráiler de Avengers Doomsday?

Según lo que se ha ido filtrando en varias páginas y redes sociales, el primer avance lo veremos esta misma semana en el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas sin embargo ese clip es el que mostramos arriba, pero no es todo pues habrá otro más de corta duración basado en Thor y uno más en el Dr. Doom de Downey Jr. para así alcanzar el tráiler definitivo de mayor duración.

Los otros dos clips y el avance final serán revelados uno por semana y se espera que revienten el Internet.

No hay lugar común. Paco Medina, ilustrador

Cuándo se estrena Avengers Doomsday en México

La fecha de estreno de Avengers Doomsday está fechada para el 18 de diciembre de 2026 a nivel mundial, pero como sabemos, en México hay preestrenos un día antes, esto no se ha confirmado, pero lo más importante será cuándo salgan en preventa las entradas, ya que conseguirlas será una auténtica misión más compleja que las que han surcado Los Vengadores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.