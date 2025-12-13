Muere a los 60 años Peter Greene, conocido actor en Pulp Fiction y La Máscara

El actor Peter Greene fue hallado muerto en su departamento en Manhattan, Estados Unidos, así lo reportaron medios nacionales como TMZ y New York Daily News; la policía acudió al lugar y encontró el cuerpo del actor de Pulp Fiction y La Máscara.

Muere a los 60 años Peter Greene

De acuerdo con los primeros reportes , el cuerpo de Greene fue descubierto por la policía luego de que un vecino denunció que había música sonando sin parar durante más de 24 horas.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró al actor sin vida por lo que de inmediato solicitaron la presencia de los médicos forenses. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte exacta.

En redes sociales, muchas personas del medio lamentaron el hecho y Gregg Edwards , manager de Greene expresó su pesar por la muerte del actor y recordó que era un tipo estupendo.

¿Quien era Peter Greene?

Peter Greene nació en Montclair, Nueva Jersey en 1965 y destacó por interpretar a villanos en varias producciones. Debutó con la película Laws of Gravity (1992); sin embargo, su papel como Sed en Pulp Fiction (1994) lo lanzó a la fama.

Además, tuvo una participación en La Máscara (1994) al interpretar a uno de los antagonistas más reconocidos de los 90, Dorian Tyrell. Comenzó su carrera actoral a los 25 años y a lo largo de su trayectoria trabajó en más de 40 películas y series. Durante los últimos años estuvo participando en proyectos independientes y pequeños papales en la televisión.

En enero iba a comenzar a grabar junto a Mickey Rourke un thriller independiente que llevaría por nombre Mascots.

