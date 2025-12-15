Murió el director Rob Reiner junto a su esposa en Los Ángeles; autoridades investigan doble homicidio

El cineasta y actor estadounidense Rob Reiner fue encontrado sin vida la tarde del domingo 14 de diciembre en su residencia del exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su esposa, Michele Singer, ambos de 78 años.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el caso es investigado como homicidio, luego de que trascendiera que la pareja presentaba heridas por arma punzocortante.

Hasta la publicación de la nota, las autoridades no han dado a conocer más detalles mientras continúan las indagatorias; sin embargo, personajes como Barack Obama lamentaron las muertes en redes sociales.

LAPD News: On December 14th, at 3:40 pm, LAPD officers responded to a death investigation in the 200 block of S. Chadbourne Ave. Inside the residence, officers discovered 2 decedents. The identity of the decedents has not yet been confirmed. — LAPD PIO (@LAPDPIO) December 15, 2025

Familia del cineasta lamenta la pérdida

En un comunicado, la familia expresó su consternación por la pérdida: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad en este momento tan difícil”.

Le sobreviven sus hijos Jake, Nick y Romy, así como Tracy Reiner, hija adoptiva de su primer matrimonio con Penny Marshall.

¿Quién fue Rob Reiner?

Rob Reiner consolidó su carrera en la icónica serie Todo en familia además de dirigir películas como This Is Spinal Tap, Cuestión de honor y Cuando Harry conoció a Sally.

Hijo del reconocido comediante y escritor Carl Reiner , Rob comenzó a llamar la atención del público como Michael Meathead Stivic, el yerno hippie del personaje de Archie Bunker, durante nueve temporadas de la serie Todo en familia, una de las producciones más influyentes de la televisión estadounidense.

Por este papel ganó premios Emmy como mejor actor de reparto en comedia.

Antes de consolidarse en el cine, Reiner trabajó como guionista en programas de televisión como El show de los hermanos Smothers y Días felices, además de participar en producciones televisivas que marcaron época.

Criado en Hollywood , estudió cine en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y comenzó su carrera con pequeños papeles en series como Batman, Esa chica, Los Beverly ricos y La familia Partridge, todas ellas ampliamente conocidas por el público mexicano durante las décadas de los sesenta y setenta.

Crítico y defensor de los derechos humanos

Además de su carrera artística, Reiner fue una voz progresista activa en la política de Estados Unidos, defensor de causas sociales y crítico constante de Donald Trump .

En años recientes se inclinó por proyectos más personales y políticos, como los filmes LBJ y Shock and Awe, así como el documental Albert Brooks: Defending My Life, estrenado en 2023.

