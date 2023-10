Travis Barker revela el nombre y la fecha de parto de su bebé con Kourtney Kardashian

Travis Barker y Kourtney Kardashian Barker están a punto de dar la bienvenida a su primer hijo juntos, y el baterista de Blink-182 ya compartió algunos detalles sobre el pequeño que viene en camino.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

En una reciente entrevista con el podcast One Life One Chance, Barker habló sobre su carrera musical, su vida familiar y su relación con la estrella de The Kardashians, con quien en mayo de 2022.

Entre otras cosas, Travis Barker reveló el nombre que eligieron para su bebé: Rocky Thirteen Barker. Además, el músico contó que el bebé nacerá en Halloween o a principios de noviembre, lo que coincide con la fecha prevista que la prensa había filtrado. El baterista dijo que tuvo que cancelar un concierto benéfico en Hawai por el nacimiento de Rocky.

Lee también: Kourtney Kardashian quedó impactada por el romántico gesto de Travis Baker a días de ser mamá

"Íbamos a hacer un concierto benéfico para Hawai, pero es la semana del nacimiento de Rocky”, dijo Barker. “Es Halloween o como, la primera semana de noviembre”, añadió durante la emisión.

El presentador del podcast, Toby Morse, felicitó a Travis Barker por el nombre y la fecha de parto de su bebé , diciendo que no podría haberlo planeado mejor.

Barker y Kardashian Barker anunciaron su embarazo en junio de este año, después de meses de especulaciones. La pareja ya tiene cuatro hijos de relaciones anteriores: Mason, Penelope y Reign Disick, hijos de la Kardashian y su ex Scott Disick, junto a Landon y Alabama Barker, hijos de Travis y su ex Shanna Moakler.

Lee también: Kourtney Kardashian comparte HERMOSA foto de embarazo para esta temporada de Halloween

Los fans han estado siguiendo el embarazo de Kourtney Kardashian a través de las redes sociales, donde la empresaria ha compartido varias fotos de su creciente barriga y sus outfits a la moda. Por si fuera poco, también ha mostrado el apoyo y el amor que recibe de su marido, que le ha regalado flores, joyas y algunos otros presentes.

La pareja se conoce desde hace años, según las especulaciones empezaron a salir desde septiembre de 2018. Desde entonces, comenzaron a mostrar su romance públicamente y fueron vistos en eventos y viajando juntos tres años después. A mediados de octubre en 2021, Travis Barker le pidió matrimonio a la Kardashian con un impresionante anillo de diamantes y una romántica propuesta en la playa del Rosewood Miramar en Santa Bárbara, California. Kourtney confirmó la noticia a través de Instagram con la leyenda: “Para siempre”.

Ahora, están esperando con ilusión la llegada de su bebé Rocky, que será el quinto hijo para ambos y el primer nieto varón para Kris Jenner.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.