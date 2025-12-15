Confirman la murte de Rob Reiner

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su casa de Brentwood, ambos con heridas punzocortantes.

El LAPD investiga el caso como homicidio y no ha revelado aún detalles oficiales del ataque.

Un familiar cercano fue interrogado; medios locales señalan que el hijo Nick Reiner habría sido detenido bajo fianza.

Figuras públicas como Barack Obama y Donald Trump reaccionaron al fallecimiento en redes sociales.

Reiner fue una figura clave del cine y la TV, además de un activista político y crítico del trumpismo.

