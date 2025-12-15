inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cierran Calzada de Tlalpan por accidente de pipa de gasolina cerca del Estadio Azteca

Confirman la murte de Rob Reiner

Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en Los Ángeles. El LAPD investiga homicidio y un hijo del cineasta sería interrogado.

Videos,
Pop

Por: Ximena Ochoa

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su casa de Brentwood, ambos con heridas punzocortantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El LAPD investiga el caso como homicidio y no ha revelado aún detalles oficiales del ataque.
  • Un familiar cercano fue interrogado; medios locales señalan que el hijo Nick Reiner habría sido detenido bajo fianza.
  • Figuras públicas como Barack Obama y Donald Trump reaccionaron al fallecimiento en redes sociales.
  • Reiner fue una figura clave del cine y la TV, además de un activista político y crítico del trumpismo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Espectáculos Estados Unidos