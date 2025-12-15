Confirman la murte de Rob Reiner
Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en Los Ángeles. El LAPD investiga homicidio y un hijo del cineasta sería interrogado.
Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su casa de Brentwood, ambos con heridas punzocortantes.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- El LAPD investiga el caso como homicidio y no ha revelado aún detalles oficiales del ataque.
- Un familiar cercano fue interrogado; medios locales señalan que el hijo Nick Reiner habría sido detenido bajo fianza.
- Figuras públicas como Barack Obama y Donald Trump reaccionaron al fallecimiento en redes sociales.
- Reiner fue una figura clave del cine y la TV, además de un activista político y crítico del trumpismo.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.