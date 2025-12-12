Bahidorá 2026: cartel, experiencia y todo lo que debes saber del festival donde todo fluye

Bahidorá 2026 está de regreso y, como cada año, la expectativa que lo rodea confirma algo evidente: este no es un festival más. Es un espacio vivo, un punto de encuentro emocional y un refugio donde la música, la naturaleza y la comunidad conviven en un mismo pulso. Desde hace más de una década, Bahidorá ha construido un legado cultural que lo coloca como uno de los festivales más importantes y sensibles de México y Latinoamérica, un evento que crece al ritmo de las historias que ahí se viven.

Para los que piensan que tres días no son suficientes. Spoiler: no lo son. Fünk Club cierra Bahidorá el domingo 15 de febrero a partir de las 19:00 hrs en La Madriguera.



¿Qué habrá en Bahidorá 2026?

La edición 2026 llega con una curaduría que abraza la diversidad sonora y celebra la multiculturalidad. El cartel reúne a leyendas, propuestas emergentes y proyectos que están transformando la escena global. Entre lo más destacado se encuentra la participación del icónico colectivo japonés Rainbow Disco Club, figura clave en la electrónica contemporánea, junto con el reconocido productor Satoshi Tomiie, una de las voces más influyentes del house mundial. Su presencia refuerza la conexión entre escenas internacionales y la identidad única del festival. Entre otros están Four Tet, The Blessed Madonna, Kings of Convenience, Ricardo Villalobos.

Pero Bahidorá es mucho más que su lineup. Las Estacas, su hogar natural, funciona como un personaje más: el río cristalino, la vegetación y la luz que atraviesa el paisaje convierten cada momento en una experiencia inmersiva. No se trata solo de música, sino de lo que la rodea: el descanso bajo los árboles, los encuentros inesperados, los rituales compartidos.

El festival también reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante acciones que buscan reducir el impacto ambiental, regenerar espacios y promover prácticas responsables entre sus asistentes. Esta conciencia ecológica se ha convertido en uno de los pilares más importantes de Bahidorá y en un ejemplo dentro de la industria.

Al final, Bahidorá 2026 promete algo más profundo: ser un lugar donde la creatividad, la libertad y la conexión humana se sientan posibles. Un espacio para fluir, escuchar y, sobre todo, sentir.

